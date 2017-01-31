Маскоты дальневосточных команд не станут самыми яркими в КХЛ

Маскоты хоккейных клубов из Хабаровска и Владивостока выбыли из борьбы за звание самых ярких талисманов Континентальной хоккейной лиги. Бархат и Пиратыч не прошли в финал голосования. В Восточной конференции они не попали в пятёрку лидеров.

Пиратыч был одним из аутсайдеров голосования болельщиков на известном спортивном сайте, однако к завершению конкурса остановился в шаге от финала — оказался на шестом месте. Тигрёнок Бархат входил в десятку лучших, но так и остался на девятом месте. Лидерами на Востоке стали маскоты «Сибири», «Трактора», магнитогорского «Металлурга», «Барыса» и «Авангарда». Они присоединились к победителям Западной конференции — зубру из минского «Динамо», бурому медведю из «Локомотива» и рысёнку из «Северстали». Голосование за самого яркого маскота лиги продлится до 1 февраля.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в ноябре 2016 года болельщики выбирали самую яркую группу поддержки. «Амурские тигрицы» заняли десятое место на Востоке. Черлидеры из Хабаровска набрали почти полторы тысячи голосов. Конкуренцию «тигрицам» составили 13 коллективов, в том числе из Владивостока. Группа поддержки «Адмирала» стала четвёртой. По итогам голосования в финал прошли девушки из Омска и Новосибирска. Победу в конкурсе одержали черлидеры питерского СКА.