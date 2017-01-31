Аэрофлот увеличил перевозку на дальневосточных направлениях на 6,6 %

Сегодня вторник, 31 января 2017 года, 11:13
В Приморье пьяный водитель грузовика протаранил машины на автостоянке
В Приморье пьяный водитель грузовика протаранил машины на автостоянке
Глава МЧС России вновь посетит Приморье
Глава МЧС России вновь посетит Приморье
Приморцам обещают волны тепла и холода
Приморцам обещают волны тепла и холода
Во вторник в Хабаровске сохранится ветреная погода
Во вторник в Хабаровске сохранится ветреная погода
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
Регионы:


Популярное
вчера, 14:52
Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
вчера, 11:28
Многие приморцы больше не увидят ОДН в своих квитанциях
вчера, 14:45
Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
вчера, 11:40
Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
вчера, 13:27
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 18:10
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
вчера, 15:13
Пятизвёздочную гостиницу Hyatt во Владивостоке решили не продавать
вчера, 17:22
#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
вчера, 16:45
Популярные школы Хабаровска набрали первоклашек за один день
сегодня, 07:05
Часть Владивостока сегодня останется без света

Обсуждаемое
вчера, 14:45
22

Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
вчера, 17:22
9

#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
вчера, 14:52
7

Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
вчера, 11:40
6

Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
вчера, 13:27
6

Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 18:10
4

Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
вчера, 15:15
4

В Пожарском районе от капкана погибла молодая тигрица
вчера, 15:35
3

Хабаровчанин озвучил протест пропаганде гомосексуализма в соло-пикете
вчера, 12:20
2

Комсомольчан примут в новом центре реабилитации инвалидов
вчера, 14:23
2

Многодетные семьи Владивостока получили участки около "Фетисов-Арены"
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева вчера, 16:21
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока вчера, 09:40
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 860



Система Orphus

Аэрофлот увеличил перевозку на дальневосточных направлениях на 6,6 %

Аэрофлот увеличил перевозку на дальневосточных направлениях на 6,6 %
Компания подвела итоги 2016 года
полчаса назад
Экономика | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Количество перевезённых пассажиров на cобственных рейсах «Аэрофлота» на дальневосточных направлениях – из  Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска в Москву и обратно по итогам прошлого года увеличилось на 92 тысячи 635 человек. Всего пассажиропоток на этих направлениях – почти один миллион 495 тысяч человек, в процентном отношении эта цифра составила 6,6 процента. Данные приведены в сравнении с 2015 годом.

Традиционно больше всего пассажиров перевезено по маршруту Владивосток – Москва – Владивосток: более 454 тысяч человек, что на 8 с половиной тысяч больше, чем в 2015-м. На втором месте – Хабаровск: число пассажиров «Аэрофлота» из Хабаровска в Москву и обратно по итогам прошлого года составило 422 тысячи человек, что более чем на 38 тысяч больше, чем в 2015 году. Рост составил 9,9 %.

По маршруту Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск за 12 месяцев 2016 года перевозчик обслужил 261 тысячу пассажиров, что почти на 26 с половиной тысяч или на 11,3 % больше, чем за аналогичный период 2015 года. Пассажиропоток из Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно вырос на 4,4 % и составил почти 243 тысячи человек, что более чем на 10 тысяч больше, чем в 2015-м.

Также увеличилось число дальневосточников, воспользовавшихся «плоскими» тарифами. Расширился и перечень транзитных направлений: наиболее популярными по-прежнему остаются Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Калининград, Симферополь и Анапа.

Напомним, обозначив Дальний Восток как стратегический приоритет, «Аэрофлот» ведёт постоянную работу по развитию этого направления. В том числе через программу «плоских тарифов» на перелёты из столицы России во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Рост пассажиропотока обусловлен в том числе и действием данной программы, которая продолжила работу и в этом году. До 31 декабря 2017 года билет по фиксированным минимальным ценам в экономическом классе на рейсы «Аэрофлота» из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана в Москву и обратно можно приобрести за 22 тысячи рублей, в одну сторону — 13,2 тысячи, с учётом такс и сборов. С 2016 года билеты, приобретённые по «плоскому тарифу», стали возвратными. «Плоские тарифы» для «Аэрофлота» не коммерческая, а исключительно социальная акция, поскольку билеты по таким опциям продаются ниже себестоимости.

В целом, за двенадцать месяцев 2016 года Группа «Аэрофлот» перевезла 43,4 миллиона пассажиров, что на 10,3 % превышает результат аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 14,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании – на 11,6 %. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 10,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предельный пассажирооборот компании – на 8,9 %. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 3,2 процентных пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,5 %, по Компании показатель увеличился на 2,0 п. п. до 81,3 %. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru