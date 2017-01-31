Аэрофлот увеличил перевозку на дальневосточных направлениях на 6,6 %

Количество перевезённых пассажиров на cобственных рейсах «Аэрофлота» на дальневосточных направлениях – из Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска в Москву и обратно по итогам прошлого года увеличилось на 92 тысячи 635 человек. Всего пассажиропоток на этих направлениях – почти один миллион 495 тысяч человек, в процентном отношении эта цифра составила 6,6 процента. Данные приведены в сравнении с 2015 годом.

Традиционно больше всего пассажиров перевезено по маршруту Владивосток – Москва – Владивосток: более 454 тысяч человек, что на 8 с половиной тысяч больше, чем в 2015-м. На втором месте – Хабаровск: число пассажиров «Аэрофлота» из Хабаровска в Москву и обратно по итогам прошлого года составило 422 тысячи человек, что более чем на 38 тысяч больше, чем в 2015 году. Рост составил 9,9 %.

По маршруту Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск за 12 месяцев 2016 года перевозчик обслужил 261 тысячу пассажиров, что почти на 26 с половиной тысяч или на 11,3 % больше, чем за аналогичный период 2015 года. Пассажиропоток из Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно вырос на 4,4 % и составил почти 243 тысячи человек, что более чем на 10 тысяч больше, чем в 2015-м.

Также увеличилось число дальневосточников, воспользовавшихся «плоскими» тарифами. Расширился и перечень транзитных направлений: наиболее популярными по-прежнему остаются Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Калининград, Симферополь и Анапа.

Напомним, обозначив Дальний Восток как стратегический приоритет, «Аэрофлот» ведёт постоянную работу по развитию этого направления. В том числе через программу «плоских тарифов» на перелёты из столицы России во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Рост пассажиропотока обусловлен в том числе и действием данной программы, которая продолжила работу и в этом году. До 31 декабря 2017 года билет по фиксированным минимальным ценам в экономическом классе на рейсы «Аэрофлота» из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана в Москву и обратно можно приобрести за 22 тысячи рублей, в одну сторону — 13,2 тысячи, с учётом такс и сборов. С 2016 года билеты, приобретённые по «плоскому тарифу», стали возвратными. «Плоские тарифы» для «Аэрофлота» не коммерческая, а исключительно социальная акция, поскольку билеты по таким опциям продаются ниже себестоимости.

В целом, за двенадцать месяцев 2016 года Группа «Аэрофлот» перевезла 43,4 миллиона пассажиров, что на 10,3 % превышает результат аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот Группы увеличился на 14,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании – на 11,6 %. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 10,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предельный пассажирооборот компании – на 8,9 %. Процент занятости пассажирских кресел по Группе «Аэрофлот» увеличился на 3,2 процентных пункта (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,5 %, по Компании показатель увеличился на 2,0 п. п. до 81,3 %.