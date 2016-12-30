Тигры Упорный и Артём под Новый год пошли на север

Тигры Упорный и Артём начали двигаться со своих привычных мест обитания в сторону севера. Их перемещения специалисты контролируют с помощью GPS-ошейников, которые отправляют учёным данные о местоположении и направлении движения хищников. Звери находятся на расстоянии около 1 000 километров друг от друга: один — в Хабаровском крае, другой — в Приморском.

«Перемещение тигров — всегда очень волнительный процесс, потому что мы не знаем точно, чем он закончится. Но в то же время, когда специалисты принимают решение о выпуске тигра в природу, по сути, они берут на себя ответственность за жизнь тигра и ручаются за его неконфликтность по отношению к людям, — рассказал директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. — Мы рады, что современные технологии позволяют нам всё больше конфликтных тигров возвращать в естественную среду обитания. Тигры Упорный и Артём дают нам неоценимый опыт, который даст возможность делать в будущем такие выпуски ещё более успешными».

Как писало РИА «Восток-Медиа», тигр Упорный осенью 2014 года начал таскать собак из дворов жителей окраины города Вяземский. Охотоведы отловили его и доставили в центр «Утёс», где зверь прошёл успешную реабилитацию. В мае 2015 года тигра, надев на него ошейник с GPS-модулем, выпустили в урочище «Тигровый дом» на границе с национальным парком «Анюйский». В сентябре этого года специалисты нашли в Комсомольском районе следы, похожие на «тигриную свадьбу» Упорного и его спутницы.

«Мы опираемся не только на информацию со спутника, но и проводим полевые экспедиции для контроля за поведением и состоянием животного. Последний раз такая экспедиция на Гур состоялась в декабре, мы прошли по точкам, зафиксированным с помощью GPS-ошейника. В ходе обследования были обнаружены места трапез Упорного — останки задавленного кабана и гималайского медведя. Это говорит о том, что тигр находится в хорошей физической форме и у него достаточно пищи на этой территории», — сообщил старший координатор программы по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России, к. б. н. Алексей Костыря.

Приморский тигр в октябре этого года задрал корову в пригороде Артёма. Какое-то время зверь находился в центре реабилитации, потом его выпустили на свободу. Перед этим на него так же, как и на Упорного, надели ошейник для отслеживания хищника. Вчера хищник зашёл в одно из сёл Анучинского района, его следы нашли возле школы. Однако, по данным пресс-службы Амурского филиала WWF России, в населённый пункт Артём не заглядывал.

«Тигр Артём, выпущенный месяц назад в охотхозяйстве «Тигровое», совершил «почётный круг» по Михайловскому и Уссурийскому районам, он прошёл мимо посёлка Анучино, не заглянув в него, и сейчас держит устойчивое направление на север Приморья. Ведёт он себя очень корректно. Старается не попадаться людям на глаза, единственный эпизод, когда его видели — ночью тигр пытался перейти трассу, но автомобиль ему в этом помешал, — объяснил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко. — К сожалению, сейчас постоянно идут вбросы информации по обнаружению тигра то там, то здесь. Речь идёт, вероятнее всего, или о фейках, или о других историях, которые не касаются нашего подопечного».