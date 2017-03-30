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"НТВ-плюс" даст дальневосточникам эфир со сказками и без телемагазинов

"НТВ-плюс" даст дальневосточникам эфир со сказками и без телемагазинов
Компания начала вещание во всех регионах федерального округа
14 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На Дальнем Востоке у кабельного и интернет-телевидения нашёлся сильный конкурент — в макрорегионе начинает вещание компания «НТВ-плюс». Она уже приступила к регистрации новых абонентов. Оператор спутникового телевидения готов обеспечить спрос на высококачественную картинку любому жителю — от Чукотки до Приморья, от Курильских островов до Якутии. Об этом рассказал советник генерального директора компании-оператора Сергей Ставропольцев.

«В базовом пакете абонент получает почти 140 телеканалов — это такой порог, который говорит о серьёзности намерений. Всего на нашей платформе, с учётом дополнительных пакетов, будет больше 170 телеканалов. Специально для Дальнего Востока мы сделали переформатирование, усилив базовый пакет по всем фронтам. Например, у нас стало шесть информационных телевизионных каналов — о политике, о бизнесе. Также появились телеканалы государственного телевидения Китая — CCTV и CCTV русский. Уверен, что они будут очень интересны нашим новым абонентам», — поделился он.


 

При этом «НТВ-плюс» избавила клиентов от многочисленных телеканалов-клонов, вещающих по разным часовым поясам, а также полностью освободила сетку от телемагазинов. Особое внимание уделили маленьким зрителям. В отличие от других кабельных и спутниковых операторов, которые предоставляют в среднем два детских канала, «НТВ-плюс» предлагает сразу пять, градируя их по возрасту аудитории — до 5 лет, от 5 до 10 лет и 10+. Для киноманов ассортимент ещё больше.

«Пятнадцать телеканалов самой разной направленности. Это и американское классическое кино 50—60-х годов, времён MGM (кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer — прим. ред.), оцифрованное в формат HD. Очень много отечественного кино — советского, российского. Есть телеканал, который специализируется на контенте с 90-х годов прошлого века до текущего времени. Для женской аудитории есть сериальные телеканалы», — добавил Сергей Ставропольцев.

Также компания «НТВ-плюс» может похвастаться спортивным контентом, который, как показала аналитика, очень востребован на Дальнем Востоке. Есть телеканалы как общеспортивной тематики, так и направленные на отдельные виды спорта, такие как бокс, единоборства, футбол и хоккей. Региональному сегменту — местным информационно-развлекательным каналам Приморья, Хабаровского края и Якутии — тоже нашлось место.

По словам Сергея Ставропольцева, буквально в следующем месяце «НТВ-плюс» станет первым общероссийским оператором, вещающем в формате 4К. В этом направлении компания видит большой потенциал и постепенно намерена наращивать в абонентских пакетах ультракачественный контент. В ближайшее время в базовом пакете будет три таких телеканала.

Рассказывая о стоимости подключения «НТВ-плюс», советник генерального директора компании отметил, что сам базовый пакет стоит 149 рублей в месяц, а при годовом подключении — 100 рублей за месяц предоставления услуг. Установка оборудования, включая стоимость спутниковой тарелки, обойдётся от 6 до 6,5 тысячи рублей в зависимости от города или посёлка, где проживает абонент. Исключением не станут даже труднодоступные населённые пункты. Сделать заявку можно уже сейчас, например, через сайт компании

 
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