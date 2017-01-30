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Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева

Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
Александр Ткачёв: в рыбном хозяйстве отмечаются рекордные показатели
час назад
Актуально | Дальний Восток
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Фото: mcx.ru

В Минсельхозе России состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва с президентом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Германом Зверевым и заместителем министра сельского хозяйства России – руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильёй Шестаковым.

Александр Ткачёв поздравил Германа Зверева с избранием на ответственный пост и пожелал ассоциации успехов, выразив заинтересованность в эффективном взаимодействии для развития рыбохозяйственного комплекса.

«На сегодняшний день мы отмечаем рекордные показатели не только в сельском хозяйстве, но и рыбохозяйственном комплексе. Вылов рыбы и других водных биоресурсов в 2016 году вырос на 5,5 % до 4,8 миллиона тонн, это весомое достижение, – подчеркнул Александр Ткачёв, – в отрасль приходят инвестиции, растёт рентабельность и число прибыльных рыбацких предприятий». Отмечено, что по итогам прошлого года сократился импорт рыбной продукции в Россию на 10 % до 443 тысяч тонн, а экспорт рыбы, напротив, вырос на 10 % до 1,5 миллиона тонн.

В ходе встречи министр обозначил ряд первостепенных вопросов, требующих решения. В их числе – утверждение ряда нормативных актов в отношении инвестиционных квот, обновление рыбопромыслового флота и развитие современной переработки, а также обеспечение ускоренного развития и совершенствование законодательства в сфере товарной аквакультуры.

Участники встречи обсудили текущую ситуацию в отрасли и определили перспективные направления совместной работы на 2017 год.


 
 
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