"Ростелеком" и Huawei обсудили проекты на Дальнем Востоке

Сегодня понедельник, 30 января 2017 года, 15:46
Хабаровчанин озвучил протест пропаганде гомосексуализма в соло-пикете
Хабаровчанин озвучил протест пропаганде гомосексуализма в соло-пикете
В Хабаровске почтили память популяризатора бильярда
В Хабаровске почтили память популяризатора бильярда
Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
Каратисты из Хабаровского края выиграли первенство и чемпионат ДФО
Каратисты из Хабаровского края выиграли первенство и чемпионат ДФО
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:31
Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
вчера, 16:57
Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
сегодня, 11:28
Многие приморцы больше не увидят ОДН в своих квитанциях
сегодня, 08:55
Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
сегодня, 11:40
Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
сегодня, 08:32
Часть жителей Владивостока до вечера останется без света
вчера, 15:49
На Дальнем Востоке продали единственный металлургический завод
сегодня, 13:27
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 18:26
В Приморье вандалы испортили памятник Пушкину
вчера, 18:02
Российский Дед Мороз раскрыл секреты "посоха-ГЛОНАСС"

Обсуждаемое
вчера, 16:57
5

Хабаровчане выстроились в очередь за "блокадным" хлебом
сегодня, 08:55
5

Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
вчера, 18:26
4

В Приморье вандалы испортили памятник Пушкину
сегодня, 09:28
3

В почтовых отделениях Приморья появился мини-автопарк
сегодня, 13:27
3

Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
сегодня, 10:22
2

Губернатор Приморья отправится в сквер на улицу Бестужева
сегодня, 10:31
2

Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
сегодня, 11:05
2

Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью
сегодня, 11:40
2

Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
сегодня, 14:23
2

Многодетные семьи Владивостока получили участки около "Фетисов-Арены"
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока сегодня, 09:40
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением 27.01.2017
Руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 818



Система Orphus

"Ростелеком" и Huawei обсудили проекты на Дальнем Востоке

"Ростелеком" и Huawei обсудили проекты на Дальнем Востоке
Совместная работа продолжается
полчаса назад
Экономика | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: rt.ru

Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов и генеральный директор компании Huawei в России Эйден У в ходе рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества в регионе и наметили основные направления деятельности.

Встреча началась с подведения итогов сотрудничества в 2016 году. В частности, обсуждалась успешная реализация проекта «Сахалин – Магадан – Камчатка».

«Строительство подводной волоконно-оптической линии связи «Сахалин – Магадан – Камчатка» приобрело национальное значение в развитии телекоммуникационной инфраструктуры дальневосточных регионов страны и позволило предоставить равные возможности жителям отдалённых регионов наравне с центральной Россией. Это технологически сложный проект, реализация которого потребовала значительного опыта как со стороны сотрудников «Ростелекома», так и со стороны компаний партнёров. Сегодня мы продолжаем идти в направлении масштабных инфраструктурных проектов. Поэтому для нас актуален опыт коллег и партнёров из Huawei в реализации мировых проектов и решений в области связи и коммуникаций», – сказал Александр Логинов.

На встрече также рассматривались вопросы развития операторов связи и телекоммуникационной инфраструктуры в Дальневосточном регионе, увеличения рынка больших данных и растущего спроса на передачу «тяжёлого контента».

Среди стратегических направлений будущего сотрудничества назывались прикладные проекты для государственных организаций, облачные услуги, проекты создания дата-центров и другое. Кроме того, важным направлением является развитие клиентских добавленных сервисов, таких как Интернет-вещи и «Умный дом». Также обсуждались перспективы развития видеоуслуг в формате 4К и возможности платформы Huawei Business Enabling System, позволяющей максимально быстро и качественно развёртывать новые клиентские услуги абонентам. 

Генеральный директор Huawei в России Эйден У отметил:

«Дальний Восток является для Huawei в России одним из самых перспективных регионов, мы уже реализовали здесь множество проектов и будем продолжать работу. Мы рады внести свой вклад в решение проблемы цифрового неравенства, обеспечивая качественными услугами связи жителей региона».

В будущем на Дальнем Востоке планируется серия совместных семинаров-встреч, в рамках которых сотрудники компаний смогут поделиться опытом.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru