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ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока

ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока
"Нашим авторитетом пользуются недобросовестные конкуренты. Будьте внимательны при выборе консалтинговой компании"
полчаса назад
Актуально | Дальний Восток
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Фото: ГК "ИНТАЛЕВ"

Группа компаний «ИНТАЛЕВ» официально заявляет о том, что не имеет представительств и партнёров на территории Дальневосточного федерального округа. Взаимодействие с компаниями округа ведёт объединённый центр консалтинга и автоматизации «ИНТАЛЕВ-Центр», находящийся в Москве.

Как сообщили в руководстве компании, на территории ДФО были зафиксированы случаи недобросовестного использования имени группы. Консалтинговые компании и независимые консультанты представлялись партнёрами и региональными представителями группы компаний «ИНТАЛЕВ» на Дальнем Востоке, но не являлись таковыми. Итог их действий – некачественно оказанные услуги, потраченное впустую время и деньги клиентов, удар по авторитету группы.

Представители ГК «ИНТАЛЕВ» просят быть внимательными и обращаться только в официальный офис «ИНТАЛЕВ-Центр».

Со дня основания группа ведёт активную работу в регионах. Для удобства коммуникации была создана модель регионального присутствия, основанная на работе представительств в каждом федеральном округе. Модель успешно существовала больше 10 лет. В 2012 году появился единый центр консалтинга и автоматизации с представительством в Москве, а региональные офисы были упразднены, за исключением Сибирского федерального округа. Этот шаг позволил выстроить более качественное взаимодействие с клиентами и повысить эффективность выполнения консалтинговых проектов на территории Российской Федерации.

На сегодняшний день группа компаний «ИНТАЛЕВ» следует выбранной стратегии и включает:

1. Объединённый центр консалтинга и автоматизации «ИНТАЛЕВ-Центр» в Москве, который ведёт работу с компаниями Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов.

2. Региональный офис в Новосибирске ведёт работу с компаниями Сибирского федерального округа.

3. Офисы в Киеве и Алматы оказывают услуги компаниям Украины и Казахстана соответственно.

Дополнительную информацию вы можете получить в пресс-службе «ИНТАЛЕВ-Центр», используя следующие контакты:

125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 76, корпус 2;

Телефон: +7 (495) 223-27-93;

Электронный адрес: info@intalev.ru

Группа компаний «ИНТАЛЕВ» – международная консалтинговая компания, специализирующаяся на внедрении современных систем управления. Основана в 1996 году. Компания является одним из лидеров российского рынка консалтинга и автоматизации в области стратегического, процессного, финансового управления. Среди клиентов компании лидеры рынка в таких отраслях, как строительство, торговля, энергетика, телекоммуникация, производство, здравоохранение, и других. Реализовано свыше 1200 полномасштабных проектов для крупного и среднего бизнеса по созданию единой автоматизированной системы управления, управленческое ПО ИНТАЛЕВ внедрили свыше 1500 компаний. Офисы «ИНТАЛЕВ» расположены в России (Москва, Новосибирск), а также в Украине и Казахстане.


 
 
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