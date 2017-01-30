Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске

Сохранение планеты против её гибели, индустриализация против первозданной красоты: на протяжении четырёх дней резчики по снегу воплощали в скульптурах свои представления о проблемах экологии. Эта тема стала определяющей на фестивале, который впервые прошёл в таком формате в Хабаровске. Двадцать местных и приезжих творцов завершили свои работы в воскресенье, 29 января, после чего результат оценило жюри. В основе оценки — художественное воплощение, техника и соответствие теме.













Превратить 10 снежных кубов в объекты художественного творчества взялись 20 скульпторов — мастера из Хабаровска, Комсомольска, Биробиджана и Благовещенска. Последние штрихи делали уже в день сдачи: у кого-то замысел оказался слишком сложным в воплощении, кому-то помешала занятость на основной работе.









Однако на создании скульптур заботы мастеров не закончились: им пришлось следить, чтобы горожане, которых восхитили снежные творения, и их дети не залезали на фигуры — хотя бы до приёмки жюри. Дождаться подведения итогов «без жертв» удалось не всем: оленёнку из «Индустриальной симфонии» люди отломили ухо, бабочке из «Встречи» — усик.













В результате все призовые места забрали хабаровчане. Гостям фестиваля достались награды в специальных номинациях. Так, медаль «Мастерство» вручили Никите и Виктору Андреевым из Биробиджана. Они вырезали две фигуры за решающей партией в шахматы. Одна символизирует всё, созданное человеком, другая — природой: партия ещё не доиграна, на столе остались несколько фигур. Награду за «Особый взгляд» получили Евгений Савченко и Владимир Григоренко — они изобразили существо, которое выпивает из чайника-Земли последние капли.













«Лесная дива» хабаровчан Никиты Ерёмина и Владимира Барсукова принесла им бронзу фестиваля. Серебро у Кирилла Ташланова и Ивана Вагина, несмотря на то, что их скульптура «Защита нашей планеты» получилась не такой, как по первоначальному замыслу.











«Были определённые сложности. Например, блоки были не такими высокими, как, скажем, в Харбине. Нам не хватило высоты, фигура птицы тогда смотрелась иначе: шея была бы другой формы, тоньше и изящнее. В итоге нам пришлось подстраиваться, делать поддержку из прессованного снега, чтобы шея не упала. Концепция сохранилась, и всё получилось красиво — мы оба остались довольны. Сам образ — это стилизованная птица, которая защищает планету, наш дом, от разных бед», — поделился с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» скульптор Кирилл Ташланов.





Золотую награду после совещания жюри фестиваля вручило Максиму Усенко и Антону Амбросову. Их «Общежитие» за счёт тонкости формы привлекло в день закрытия фестиваля больше всего зрителей. Саму скульптуру спасло от разрушения то, что авторы позаботились об импровизированной оградке из ленты и снежных блоков.





Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», идея «Общежития» — в реализме: Антарктика, каменистый берег без снега, стоит перекошенная с дырками бочка из-под радиоактивных отходов, в ней живёт тюлень, рядом бакланы, с другой стороны — краб, пришли заселяться сюда же и пингвины, которые сейчас ведут беседу с морскими котиками.





Все медалисты — уже опытные в своём деле мастера и обладатели престижных наград, в том числе и международных фестивалей. Организаторы хабаровского состязания на набережной не исключают, что и оно уже через год будет носить такой статус: в планах — расширять географию и количество участников.





«Долго обсуждали и пришли к выводу, что «Общежитие» — вне конкуренции. Мы хотим, чтобы в следующем году приехало ещё больше участников, чтобы конкурс стал международным, и как можно больше людей узнавало о красоте, которую творят у нас в Хабаровске. Также в ходе Года экологии мы хотим провести фестиваль деревянных скульптур, а следом металлических, которые, в отличие от хрупкого снега и льда, смогут надолго остаться на набережной Амура», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» член жюри фестиваля, первый зампред правительства Хабаровского края Аркадий Мкртычев.

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