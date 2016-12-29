Энергетики грозят оставить космодром Восточный без электроэнергии

Космодром Восточный с 9 января 2017 года может частично остаться без электричества из-за долгов «Дальспецстроя» перед энергетиками. На сегодняшний день сумма неисполненных обязательств по оплате за свет достигла 17 миллионов рублей. Поэтому «Дальневосточная энергетическая компания» намерена усилить ранее введённые ограничительные санкции.

«Генеральный подрядчик по строительству космодрома Восточный ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» нарушает условия договора энергоснабжения, не производя своевременные расчёты с ПАО «ДЭК». Если предприятие не оплатит долг, то мы введём ограничения: на ещё одной точке поставки отключат свет, а также с 9 января будет введён режим самоограничения — должник должен будет самостоятельно ограничить своё потребление электроэнергии на десять процентов», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» пресс-секретарь филиала ПАО «ДЭК» Амурэнергосбыт» Вероника Александрова.

Энергокомпания 15 декабря направила в адрес руководства предприятия уведомление об ограничении объектов одной из главных строек России. Тогда у «Дальспецстроя» не было оплачено электропотребление за ноябрь. Деньги от генподрядчика строительства космодрома так и не поступили, поэтому 26 декабря «ДЭК» ввела режим ограничения электроснабжения технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия. Однако реакции от «Дальспецстроя» так и не последовало.

При этом в энергокомпании надеются, что руководство «Дальспецстроя» и Роскосмоса найдёт возможность оплатить счета в оставшиеся дни декабря, чтобы избежать неблагоприятных последствий.

Агентство писало,что в июле этого года «Дальневосточная энергетическая компания» выполнила свою угрозу и отключила от электроснабжения 12 стройплощадок «Дальспецстроя». Большинство объектов — жилые дома в рамках программы долевого строительства. Причиной радикальных действий «ДЭК» стали многомиллионные долги строительного флагмана за электричество. Помимо долгов перед энергетиками, «Дальспецстрой» не выплатил зарплату своим же специалистам. Предприятие заявляло, что намерено до конца этого года рассчитаться с работниками. Также компания планирует до января 2017 года выплатить аванс за декабрь 2016 года. Чтобы оптимизировать финансовое состояние, застройщик пытается взыскать с недобросовестных субподрядчиков почти восемь миллиардов рублей. Исковые требования на эту сумму уже удовлетворил суд.