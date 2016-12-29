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Растратчика миллиарда на космодроме Восточный отправили в колонию

Растратчика миллиарда на космодроме Восточный отправили в колонию
Суд приговорил Анатолия Рязанова к четырём годам лишения свободы
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: vostokdrom.ru

Мещанский суд Москвы приговорил к четырём годам заключения в колонии общего режима директора ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова. Его признали виновным в растрате 1,1 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный.

Как сообщает ТАСС, судья Елена Гудошникова в приговоре отметила раскаяние и признание Рязановым вины в качестве смягчающего обстоятельства. В то же время из-за тяжести преступления суд счёл невозможным назначить обвиняемому условное наказание. Рязанова взяли под стражу в зале суда. Он сообщил, что с приговором согласен.

Суд также удовлетворил иски к подсудимому на 312 миллионов и 470 миллионов рублей. Судья отметила, что по делу есть другие обвиняемые. Если им вынесут обвинительные приговоры, то суммы взыщут солидарно.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что следствие и суд установили — в 2012-2013 годах начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев совместно с генеральным директором ЗАО «Стройконструкция» Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным, действуя в составе организованной группы, растратили из федерального бюджета более 1,1 миллиарда рублей. Они по искусственно завышенным ценам закупили у ООО «Стройконструкция С» металлоконструкции для строительства объектов космодрома. Материалы использовали при сооружении монтажно-испытательного комплекса для приёма, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя. При этом реальные затраты составили порядка 600 миллионов рублей.

Строительство космодрома Восточный в Приамурье сопровождала череда крупных скандалов. Было возбуждено более 20 уголовных дел, связанных с хищениями денежных средств, злоупотреблениями должностными полномочиями, задержками в выплате зарплат рабочим. Более 220 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности. В июне Дальневосточный окружной военный суд возобновил после перерыва рассмотрение дела о хищениях на космодроме. На скамье подсудимых: бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, экс-спикер краевой думы Виктор Чудов.

В 2006-2009 годах бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман, его сын Михаил, а также бывший председатель регионального парламента Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Как утверждает СК, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по одиннадцати государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба на сумму 5,2 миллиарда рублей.

В ноябре Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве, доставившем неудобства руководству страны и военно-промышленного комплекса, их охране, журналистам и десяткам других людей. В апреле этого года никто из них не смог воспользоваться услугами административно-делового комплекса космодрома Восточный, в том числе его гостиницей и спецплощадкой для наблюдения, следя за первым запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя российскими спутниками буквально из траншеи.

Также следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, которая проводила строительно-монтажные работы на космодроме Восточный. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы за присвоение или растрату. Кроме того, на главу «Дальспецстроя» заведут дело из-за невыплаты денег рабочим на космодроме Восточный. Вице-премьер Дмитрий Рогозин озвучил, что Юрия Волкодава, вполне возможно, ожидает уголовная ответственность после того, как прокуратура закончит проверку сведений, предоставленных Рострудом.

 
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