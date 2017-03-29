Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн сервисы

С начала года Сбербанк порадовал дальневосточников сразу несколькими нововведениями в жилищном кредитовании

Помимо того, что Сбербанк снизил ставки по ипотеке, теперь покупатели недвижимости могут зарегистрировать договор с застройщиком в режиме онлайн. Все важные подробности для жителей Дальнего Востока рассказали специалисты банка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сбербанк снизил ставки по ипотечному кредитованию. Теперь в случае приобретения недвижимости у застройщиков она составит 10,9 %, при покупке жилья на вторичном рынке – от 10,75 до 12,25 %. Кроме того, клиентам упростили линейку ставок по жилищным кредитам. Она будет зависеть только от вида кредита и категории клиента (вне зависимости от уровня первоначального взноса и срока кредитования).

Банк также ввёл дополнительный дисконт в размере 0,5 процентного пункта (п.п.) для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика – в этом случае ставка составит 10,4 %. Жители Приморья, Сахалина, Колымы, Камчатки, Чукотки, Хабаровского края и Амурской области могут воспользоваться таким дисконтом и при приобретении готового жилья до 30 июня 2017 года.

«Помимо снижения ставок, Сбербанк сегодня уделяет большое внимание развитию электронных и Digital-сервисов в сфере ипотечного кредитования. Причём современные предложения банка позволяют клиентам не только проводить операции более мобильно и удобным для себя способом, но и позволяют сэкономить», – отметила заместитель председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Наталья Цыкал.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет покупателям квартир в новостройках зарегистрировать договор с застройщиком без посещения Росреестра или Многофункциональных центров (МФЦ). Подать документы на регистрацию в Росреестр можно за 15 минут прямо в офисах партнёров-застройщиков. Уже через 5 – 7 дней все участники сделки получают зарегистрированные документы на электронную почту.

Ещё один сервис, позволяющий клиентам не посещать офисы банка, называется «Ипотека-онлайн». Он даёт возможность отправить заявку и получить одобрение ипотечного кредита и объекта недвижимости онлайн. Используя «ДомКлик», клиент может пройти все этапы ипотеки удалённо и приехать в банк всего один раз — на сделку.

Сбербанк запустил и новый кредитный продукт для застройщиков, реализующих проекты жилищного строительства. Сумма кредита определяется исходя из рыночной стоимости и ликвидности площадей. Она может составлять до 60 % от их оценки. Срок кредитования — до 5 лет в зависимости от масштабности проекта, что позволит собственнику построенных квартир получить максимальную прибыль от продажи площадей.

«Новый продукт уже пользуется высоким спросом среди застройщиков. Одно из его главных преимуществ — возможность использовать полученный кредит на формирование собственного участия при финансировании банком новых проектов», — подчеркнула Наталья Цыкал.



