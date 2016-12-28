На трассе Хабаровск – Владивосток разворачивают пункты обогрева

В помощь автомобилистам и пассажирам

В пяти районах Приморского края на федеральной трассе власти планируют развернуть стационарные пункты обогрева для водителей и пассажиров. Об этом сегодня сообщили в краевой администрации.

По информации департамента гражданской защиты Приморья, стационарные пункты обогрева на федеральной автомобильной дороге А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток будут работать всю зиму.

«В Пожарском районе пункты планируется развернуть на участке дороги 241 – 323-й километр. В Дальнереченском – 357 – 360-й километр, в Кировском – 427 – 428-й километр, в Михайловском – 622 – 628-й километр, в Надеждинском – 676-й километр», – сообщили в ведомстве.

Многие из пунктов обогрева сооружены на базе существующих кафе, которые укомплектованы запасами еды, топлива и медикаментов. Также специалисты установили здесь обогреватели, есть возможность зарядить телефоны.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о планах МЧС России развернуть в аномально морозных регионах страны мобильные пункты для жизнеобеспечения и обогрева.