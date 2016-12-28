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Дальневосточный почтальон вошёл в тройку лучших в России

Дальневосточный почтальон вошёл в тройку лучших в России
Константин Дробинко занял третье место среди профессионалов
сегодня, 17:55
Общество | Дальний Восток
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Фото: пресс-служба Почты России

В Москве состоялся финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший почтальон 2016 года». Дальний Восток представил Константин Дробинко, почтальон 1-го класса из города Владивосток, заняв третье место среди специалистов в своей профессии со всей России.

Победителем стала почтальон Жанна Зуйкова из г. Сызрани Самарской области. Она получила главный приз — автомобиль Lada Vesta, предоставленный генеральным партнером конкурса — торговым домом «Столото» — крупнейшим распространителем государственных лотерей в России. Второе место заняла почтальон Любовь Ефимова из поселка Озерница Кировской области, а третье место — почтальон Константин Дробинко из Владивостока.

Церемонию награждения провели генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов и председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин. Победители финала конкурса получили специальные подарки от «Почты России», Профсоюза работников связи и партнёров конкурса. Все финалисты отмечены дипломами участника.

Конкурс «Лучший почтальон 2016 года» проводится один раз в два года с целью привлечения внимания общества к труду работников почты и формирования престижа почтовых профессий, а также повышения качества почтовых услуг. Учредителями конкурса являются «Почта России» и Профсоюз работников связи России. Программа и задания всех этапов конкурса направлены на достижение наивысших производственных результатов, повышение профессионального мастерства почтальонов, обмен опытом представителей разных регионов. 

Конкурс проводится в три этапа: филиальный уровень, уровень макрорегиона, всероссийский уровень — финал. Главными критериями при выборе лучших почтальонов стали профессиональное мастерство и практические навыки конкурсантов, а также коммуникабельность, стрессоустойчивость, способность справиться со сложными заданиями.

«Конкурс показал, как меняется сегодня профессия почтальона, в которую приходит всё больше талантливой молодёжи. Это уже специалисты нового поколения, готовые осваивать современные технологии и компетенции — именно такие сейчас нужны почте в первую очередь. При этом социальная ответственность почтальона, особенно в сельской местности, по-прежнему остаётся важнейшим профессиональным качеством», — отметил генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов.

Как уточнили в пресс-службе макрорегиона Дальний Восток ФГУП «Почта России», к участию в конкурсе Константин Дробинко, почтальон из города Владивостока, готовился самостоятельно, критично оценивая свои знания. Его самоподготовка позволила отлично справиться с конкурсными заданиями. Почтальоном он стал по семейному призванию, его мама Наталья Дробинко и тётя Татьяна Решетникова — почтальоны по доставке пенсий с более чем двадцатилетним стажем работы. В общении с людьми ему помогает филологическое образование. Грамотная речь позволяет выстраивать диалог с клиентами, настраивает на уважительный тон беседы и доверие.

«Свою работу почтальоном я люблю за моральное удовлетворение и возможность приносить людям пользу. Я испытываю особую гордость за то, что мне отведена особая роль — взаимодействие с людьми. Приоритетной задачей для меня является обеспечение качественной и своевременной доставки почтовых отправлений, извещений и периодических изданий», — рассказал о своей работе Константин.

Напомним, что помимо конкурса «Лучший почтальон» «Почтой России» организуются конкурсы «Лучший начальник отделения почтовой связи», «Лучший водитель», «Лучший оператор почтовой связи».

 
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