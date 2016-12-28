Учёные ДВО РАН лоббируют "международный" и "нефтегазовый" институты

Формирование национальных научных центров морской биологии и биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии практически завершено. Не исключено, что на Дальнем Востоке будут создаваться и новые академические учреждения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Национальный научный центр морской биологии вошли Институт биологии моря, Приморский океанариум и Дальневосточный морской заповедник. Возглавил центр академик Андрей Адрианов – директор ИБМ ДВО РАН. Что касается центра по биоразнообразию, то он объединит Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Уссурийский заповедник и Горнотаёжную станцию имени В. Л. Комарова. Предположительно, возглавить новую структуру может доктор биологических наук Андрей Гончаров, ныне работающий заместителем директора БПИ ДВО РАН.

Назрело и появление новых академических институтов.

«Мы ставим вопрос о создании в составе ДВО РАН института геологии и геофизики нефтегазовых месторождений шельфа дальневосточных и арктических морей, а также института нефти и газа для сопровождения деятельности Восточной нефтехимической компании и других проектов», – рассказал председатель Дальневосточного отделения РАН Валентин Сергиенко.

Академик Сергиенко также считает необходимым создание института международных отношений для анализа процессов, происходящих в странах АТР и в отношениях между ними. По данным РИА «Восток-Медиа», над реализацией этой идеи работает член-корреспондент Виктор Ларин – директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Замдиректора Института химии ДВО РАН член-корреспондент Сергей Гнеденков выступает за создание во Владивостоке Дальневосточного коррозионного центра. Этот центр мог бы объединить усилия работающих по данной тематике сотрудников Института химии, Института биологии моря, Тихоокеанского института биоорганической химии, Института проблем морских технологий ДВО РАН и заняться фундаментальными и прикладными исследованиями, востребованными и государством, и частными заказчиками.