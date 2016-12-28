В 2017-м Тихоокеанский флот продолжит дальние океанские походы

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сегодня поздравил с наступающим, 2017 годом военных моряков и их семьи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В поздравительном тексте говорится:

«Уважаемые товарищи, боевые друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2017 годом. Командование, Военный совет Тихоокеанского флота горячо и сердечно поздравляют вас, ваших родных и близких с наступающим Новым, 2017 годом!

В завершение года принято подводить итоги и говорить о будущих планах. Уходящий год был для нашего флота напряжённым и насыщенным интенсивной боевой учёбой. Кораблями, подводными лодками и судами обеспечения флота выполнены десятки дальних морских походов и боевых служб. Совершён ряд заходов в порты иностранных государств. В рамках боевой подготовки проведены ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, полёты авиации в арктическую зону, испытания новых образцов вооружения и военной техники. Подразделения, воинские части, тактические группы, надводные и подводные корабли и соединения Тихоокеанского флота завоевали 13 призов главнокомандующего Военно-Морским Флотом России.

Силы флота принимали участие в международном антитеррористическом учении «СМОА Плюс-2016», российско-китайском учении «Морское взаимодействие - 2016», российско-индийском учении «Индра нэви - 2016». Вдали от родных берегов новый, 2017 год будут встречать экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома», выполняющие задачи дальнего океанского похода.

В наступающем, 2017 году нас ждут дальние морские и океанские походы, международные учения и конкурсы, задачи по освоению новейших образцов вооружения и техники. Всё это, безусловно, потребует от каждого из нас высокой личной дисциплинированности и ответственности, полной самоотдачи в работе, сохранения и приумножения достигнутых результатов. Уверен, что воины-тихоокеанцы достойно выполнят свой долг перед Родиной и успешно справятся со всеми поставленными задачами.

Благодарю личный состав и гражданский персонал Тихоокеанского флота за добросовестный труд, инициативу, выдержку и профессионализм в ходе боевой учёбы и повседневной деятельности.

Примите, дорогие товарищи, искренние пожелания крепкого флотского здоровья, тёплой погоды в доме, мира, счастья, добра и радости вам, вашим родным и близким. Пусть 2017 год станет годом новых успехов в службе и труде на благо защиты Отечества!».





Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о планах Минобороны по обеспечению Тихоокеанского флота новыми боевыми вертолётами в начале 2017-го.