Дальневосточницы привезли в Читу почти полмиллиона фальшивых рублей

В Забайкальском крае стражи правопорядка задержали двух женщин, которые сбывали в Чите поддельные купюры. Полицейские нашли у хабаровчанки и её сообщницы из Приморья почти полмиллиона поддельных рублей. Они успели оставить в местных аптеках и продуктовых магазинах 120 тысяч.

Сотрудники управления МВД России по Забайкальскому краю получили информацию о том, что в Чите две женщины сбывают фальшивые деньги. Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские выяснили, что преступную схему организовали 57-летняя жительница Хабаровска и её 27-летняя подельница из Приморья. По столице Забайкалья женщины передвигались на автомобиле. Злоумышленницы расплачивались «рублями» в аптеках и продуктовых магазинах на окраинах Читы и за несколько дней успели сбыть 24 поддельные пятитысячные банкноты.

Подозреваемых задержали, в их машине нашли тайник с высококачественными фальшивками — с водяными знаками и микроперфорацией. У женщин изъяли 97 купюр с признаками подделки на сумму 485 000 рублей. У одной из задержанных раньше уже была судимость, она отбывала наказание за участие в организованном преступном сообществе в Хабаровском крае. По имеющейся информации, после Читы женщины планировали поехать в Бурятию и в Иркутскую область.

На дальневосточниц завели уголовное дело. Их отправили в изолятор временного содержания. Злоумышленницам грозит до восьми лет колонии.