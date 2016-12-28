На реконструкцию автодороги М-60 хотят выделить миллионы рублей

Деньги на ремонт трассы между Владивостоком и Хабаровском поступят от федералов

На разработку проектной документации по строительству и реконструкции автодороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока власти готовы потратить больше 120 миллионов рублей. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Положения о проведении конкурсов разместило федеральное казённое учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России федерального дорожного агентства». На портале www.zakupki.gov.ru появилось сразу пять предложений. Все они касаются разработки проектной документации по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Правда, речь идёт о разных участках и протяжённости.

Самый дорогой, с 557-го по 591-й километр, например, эксперты оценили в 61,2 миллиона рублей. Вторым по дороговизне может стать проект дорожных работ с 687-го по 703-й километр – 38,4 миллиона. Ещё на три участка дирекция готова выделить 11, 7,2 и 6,2 миллиона. В общей сложности траты могут превысить 120 миллионов рублей.

Сейчас все вышеперечисленные закупки находятся в стадии приёма заявок. Она продлится до середины февраля 2017 года. Деньги на выполнение проектов поступят из федерального бюджета, обозначено в документации.







