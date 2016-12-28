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Новогодний фотоконкурс "Восток-Медиа" завершился

Новогодний фотоконкурс "Восток-Медиа" завершился
Жюри определило пятерых призёров
16 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: Николай Фрейман

Пришла пора объявить итоги предновогоднего фотоконкурса, ставшего уже традиционным для «Восток-Медиа». В этом году конкурс под названием «Сказка навеки» был посвящён сказочной дальневосточной природе, и неслучайно – так редакция напомнила читателям, что 2017 год в России объявлен Годом экологии.

Как и было обозначено в условиях конкурса, жюри отдало приоритет оригинальным фотографиям зимней природы и снимкам в формате «селфи» на фоне снежных достопримечательностей. Участники могли присылать фото на редакционную почту либо размещать их в социальных сетях с заданным хештегом.

Первое место присуждается Николаю Фрейману, сумевшему запечатлеть трогательные отношения двух сестёр-тигриц, попавших в приморский сафари-парк на временную передержку. Сейчас, по словам Николая, сестрицы вернулись жить в тайгу, оставив людям на память умилительный портрет. Приз Николая – 2 билета на экскурсию по острову Петрова от Лазовского заповедника и 2 подарочные карты от Дальневосточной сети ресторанов быстрого обслуживания «Роял Бургер» – ждёт его в редакции.

Второе место занял снимок Кирилла Бусса под названием «Сипягыч» - так пара на снимке назвала снеговика, сделанного ими собственноручно в районе улицы Сипягина снежным ноябрьским вечером. Кирилл и его подруга Юлия получат 2 билета в Мариинский театр на оперу «Ночь перед Рождеством».

Третье место и 2 подарочные карты от Дальневосточной сети ресторанов быстрого обслуживания «Роял Бургер»  выиграл девятилетний владивостокский школьник Михаил Притеев. В кадр попал один из ноябрьских штормов на водной станции ТОФ.  

Также жюри готово наградить поощрительными призами – билетами на концерты духовной музыки в лютеранской кирхе Владивостока и подарочными картами ресторана «Роял Бургер» ещё двух конкурсантов – Константина Лобкова и Егора Верхотурова. 

 

Ждём всех призёров в четверг, 29 декабря, в редакции РИА «Восток-Медиа» по адресу: улица Тигровая, 30, 10-й этаж. Предварительно позвоните нам по телефону: (423) 260-61-97.


 
 

 
 
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