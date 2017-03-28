В Чегдомыне приезжий из Якутии отобрал у пенсионера золотое кольцо

Безработный житель республики Саха (Якутия) приехал в Хабаровский край и, решив улучшить своё финансовое положение, пошёл на преступление. Мужчина, у которого и раньше были проблемы с законом, в очередной раз организовал себе проблемы: он ограбил пенсионера, который проживал в том же общежитии, что и злоумышленник.

В отдел полиции по Верхнебуреинскому району обратился мужчина 1951 года рождения. Он сообщил, что живёт в одном из общежитий Чегдомына. При выходе из дома на пенсионера напал неизвестный и силой сорвал с пальца его руки золотое кольцо. После этого преступник скрылся. Пожилой мужчина оценил ущерб в 14 тысяч рублей.

Стражи правопорядка оперативно задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый житель Республики Саха (Якутия). Фигурант приехал в Чегдомын на несколько дней и, имея прописку в том же общежитии, что и потерпевший, остановился для проживания в соседней комнате. Со слов злоумышленника, он решился на грабёж, чтобы улучшить свое финансовое положение. Ювелирное изделие подозреваемый продал.

«В настоящее время стражами правопорядка приняты меры к розыску похищенного золотого украшения. В отношении него избрана мера пресечения — подписка о невыезде. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.