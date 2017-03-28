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Россельхознадзор не нашёл в ЕАО завода с молоком "Мой сосед корова"

Россельхознадзор не нашёл в ЕАО завода с молоком "Мой сосед корова"
Проверка продукта с вредными бактериями затягивается
6 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: pixabay.com

Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в пределах своей компетенции попыталось проверить производство ООО «Смидовичи» по факту обнаружения бактерий золотистого стафилококка в молоке торговой марки «Мой сосед корова». Во время разбирательств выяснилась очень интересная деталь — адрес расположения завода, указанный на бутылках с продуктом, фактически не существует. Об этом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщили в ведомстве.

«По информации главы администрации сельского поселения Птичник, на территории Птичненского сельского поселения дом № 10, который указан на упаковке молока, как адрес производителя и юридический адрес ООО «Смидовичи» в соответствии с выпиской из реестра юридических лиц, фактически отсутствует. В целях установления фактического нахождения производителя молока и решения вопроса о наличии в действиях учредителей юридического лица состава административного правонарушения или уголовного преступления управлением направлена соответствующая информация в правоохранительные органы и иные заинтересованные органы», —  сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Михаил Олейников.

У надзорных ведомств на сегодняшний день есть промежуточные результаты проверок. Завод нашли, а в в пробах молока бактерии не обнаружили, что является несомненным плюсом. Однако несоответствие заявленного и фактического адресов послужило поводом для дополнительного контроля.

 «Роспотребнадзор нашёл, где располагается завод, и отобрал пробы молока. Уже в СМИ дали информацию, что в изъятой продукции бактерий стафилококка не обнаружили. Сейчас решается вопрос о том, кто будет возбуждать административное производство по факту несоответствия информации на этикетке продукта и фактической, а именно адреса производителя — это прямое нарушение закона о защите прав потребителей. Может быть, это будет прокуратура Биробиджанского района, может — Роспотребнадзор. Этот вопрос стоит на контроле и у нас, у прокуратуры области. Проверки на производстве ещё продолжаются», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник прокурора Еврейской автономной области Жанна Крепкогорская.

Агентство ранее сообщало о том, что сотрудники Хабаровской краевой ветеринарной лаборатории взяли пробы молока торговой марки «Мой сосед корова» производителя ООО «Смидовичи» и результаты экспертизы оказались неутешительными — в образцах обнаружили бактерии золотистого стафилококка. Позже появилась информация о том, что опасности для потребителей нет. Комиссия не нашла в торговых точках Хабаровского края заражённое молоко марки «Мой сосед корова» с датой выработки 28 февраля 2017 года — в пробах этой партии обнаружили патогенные микроорганизмы. Жалобы от покупателей не поступали. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с употреблением молока марки «Мой сосед корова», на территории региона также не зарегистрировано.

 
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