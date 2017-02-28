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Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё

Владивосток vs Хабаровск: ухоженные девушки или дешёвое жильё
Битва дальневосточных городов не прекращается
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: gubernia.com

Дальневосточная столица снова схлестнулась с приморской в битве городов. Эксперты решили окончательно выяснить, какой из дальневосточных мегаполисов всё-таки лучше – Хабаровск или Владивосток, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Все плюсы и минусы городов-соседей-конкурентов собрал хабаровский портал «Губерния». В «битве городов» эксперты сравнивали цены на жильё и продукты, а также стоимость образования, уровень зарплат, доступность путешествий и климат.

В аренде жилья Хабаровск заметно уступает Владивостоку. По данным экспертов, однокомнатная квартира в Центральном районе Хабаровска обойдётся в среднем в 21,7 тысяч рублей в месяц. В то время, как в приморской столице на однокомнатную квартиру в Ленинском или Первомайском районах потребуется в среднем 16 тысяч рублей. Арендное жильё, уверены составители, в городе у моря дешевле благодаря гостинкам.

При этом покупка однокомнатной квартиры во Владивостоке обойдётся дороже. Так, за большинство вариантов в Ленинском и Первомайском районах продавцы просят как минимум 2,7 миллиона рублей, а цена за квадратный метр колеблется от 80 до 110 тысяч рублей. В центре Хабаровска основная часть однокомнатных квартир продаётся по цене от 1,8 до 2,8 миллионов рублей, а стоимость квадратного метра редко превышает 80 тысяч рублей.

Обогнал Владивосток соседний город и по стоимости образования. Фактически по всем направлениям год учёбы в Приморье на порядок дороже, чем в Хабаровске. Так, например, обучение на специальности «Реклама и связи с общественностью» в ТОГУ стоит 94,2 тысячи рублей, а в ДВФУ – уже 131 тысячу рублей за год. Стать архитектором в Хабаровске можно за 117 тысяч, а во Владивостоке придётся выложить 144.

Удалось вырваться вперёд приморской столице в стоимости месячной продовольственной корзины. В неё входит 32 товара, в том числе вермишель, говядина, горох, капуста, картофель, курица, подсолнечное масло, мука, рис, рыба, сахар, свинина, сельдь, сыры, творог, хлеб, яблоки. Во Владивостоке на покупку этих продуктов потребуется 7 084 рубля, а в Хабаровске – 6 264 рублей.

Хабаровск, в свою очередь, менее доступен с точки зрения транспорта. Перелёты из дальневосточной столицы в Санкт-Петербург, Москву и, например, Сочи, гораздо выше, чем из Владивостока. Путь из приморской столицы до Москвы в экономклассе в одно сторону может обойтись от 14 300 до 43 070 рублей, а из Хабаровска – от 23 137 до 55 161 рублей.

Кроме того, стоимость проезда в общественном транспорте Владивостока составляет 21 рубль, тогда как в Хабаровске билет стоит уже 22 рубля (в маршрутках – до 30), а весной ожидается повышение цены проезда до 25 рублей.

При этом, пришли к выводу исследователи, в столице Приморья проще найти работу, а заработная плата привлекательнее, чем Хабаровске. Так, например, доход владивостокских медработников, инженеров, специалистов морского направления выше.

В «плюсы» Владивостока также можно отнести климат – по отзывам местных жителей зима в Приморье по сравнению с хабаровским «адом» проходит значительно мягче. Кроме того, никто и никто не может отрицать один большой и неоспоримый аспект Приморского края – наличие моря.

Также бывшие хабаровчанки уверяют, что во Владивостоке длиннее световой день, больше разных магазинов брендовой одежды, а местные женщины гораздо сильнее озабочены своим внешним видом, нежели жительницы Хабаровска.

 
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