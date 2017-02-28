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Хабаровчанин стал семикратным чемпионом Всемирных военных игр

Хабаровчанин стал семикратным чемпионом Всемирных военных игр
Эдуард Хренников завоевал четыре золотых медали на соревнованиях в Сочи
только что
Спорт | Дальний Восток
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Фото: mil.ru

Ориентировщик из дальневосточной столицы Эдуард Хренников стал рекордсменом среди дальневосточников по количеству завоёванных наград на Всемирных военных играх в Сочи. Спортсмен получил золото в гонках на короткой и средней дистанциях, спринте и эстафете. После этих состязаний хабаровчанин стал семикратным чемпионом Игр.

В заключительный день соревнований Эдуард Хренников выиграл эстафету в команде со Степаном Малиновским и Андреем Ламовым. Вторыми на финиш пришли спортсмены сборной Франции, третий результат показала команда Швейцарии. В составе женской команды отличилась представительница ВВО — комсомольчанка Анастасия Кравченко. Она завоевала золото с Татьяной Обориной и Марией Кечкиной. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что ранее спортсменка завоевала бронзу в гонке на средней дистанции.

Ещё одну медаль взяла камчатская спортсменка Светлана Березань. В паре с Екатериной Митяевой ски-альпинистка стала второй в командной гонке. Дистанцию россиянки преодолели за 2 часа 53 минуты и 29 секунд. Опередили их только француженки: 15-кратная чемпионка мира Летиция Ру и Адели Миллез.

Агентство также писало, что Владимир Игнатов выиграл бронзу в ориентировании, а Светлана Березань — золото в ски-альпинизме. В составе сборной России выступили 60 спортсменов-военнослужащих. Костяк команды составили представители Центрального спортивного клуба Армии, среди них — победители и призёры Олимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы. Россияне стали триумфаторами Игр, завоевав 22 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых медалей.

 
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