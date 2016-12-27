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Приморцы и хабаровчане поддержали идею предать анафеме Божену Рынску

Приморцы и хабаровчане поддержали идею предать анафеме Божену Рынску
Дальневосточники: этому человеку не место на нашей земле
сегодня, 12:20
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Новости"

Дальневосточники активно подписывают петицию против российской журналистки, светского обозревателя Божены Рынски. Особенно активно и враждебно настроены приморцы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сбор подписей под требованиями лишить гражданства Божену Рынску и выдворить её из страны начался на сайте change.org. Десятки тысяч человек по всей России пишут неодобрительные пожелания и высказывают своё мнение.

Жуткий ажиотаж в обществе произошёл после того, как Божена Рынска прокомментировала трагедию Ту-154 над Чёрным морем. Журналистка негодовала по поводу того, что в авиакатастрофе погибло так мало представителей телеканала НТВ.

«Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съёмочной группы НТВошек, но остальные-то почему?» — написала Рынска на своей страничке в Facebook.

На момент выхода материала петиция собрала больше 60 тысяч голосов. Люди со всей страны поддержали инициативу и хотят, чтобы её рассмотрели в Государственной думе и Кремле. К всеобщей идее и сбору подписей активно присоединяются и дальневосточники. Жители Сахалина, Магадана, Хабаровска, Биробиджана, Благовещенска и разных городов Приморского края выражают Рынске презрение.

«Нелюдь… она… таким нет места в нашей стране!!! Гнать взашей», «Отправить её на необитаемый остров, подальше от людей», «Человеку, не уважающего страну, в которой живёт, людей этой страны, не место среди нас», «Сам не особо жалую центральные телеканалы, но это уже ни в какие ворота! Откровенное злорадство и издевательство над чувствами родных и близких погибших не должно остаться безнаказанным», - пишут пользователи Хабаровска.

«Очень жаль, что на нашей Земле становится всё меньше талантливых и добрых людей. Я подписываю данную петицию, потому что считаю, что человек, живущий в России и работающий в команде на телевидении, должен отвечать за все свои слова и действия», - считает жительница Южно-Сахалинска.

Очень активно к обсуждениям подключаются приморцы. «Не может быть такой уродливой человеческой позиции, когда у людей горе», «Я подписываюсь, человеку с таким отношением к людскому горю не место на нашей земле», «Человек, не сострадающий горю своих соотечественников, не может быть гражданином этой страны! Она и человеком, да и зверем быть не может - она просто нечто! Вон из страны!», «Это отбросок человечества и всей цивилизации, ей не место на Земле, чтобы не рожать подобных», «Только неразумное существо может радоваться горю, а не скорбить. И не важно, кто погиб. Это трагедия для родных, близких, детей. В данном случае огромная потеря для нашей страны», - считают жители Владивостока, Уссурийска, Фокино, Спасска-Дальнего и Артёма.

Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, до трагедии разбившийся Ту-154 прилетал в Приморье в 2016-м как минимум дважды. В августе во Владивостоке проходил форум пограничных ведомств России, США, Китая, Кореи, Японии и Канады. В понедельник, 26 декабря, по всей стране был объявлен траур в связи с катастрофой.

 
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Комментарии
  • 11  (сегодня, 13:04 )

    Почему никто не напишет статью про то, какие отстойные самолёты у Минобороны? Нельзя?

  • олений пенис  (полчаса назад)

    Можно. Пиши пока что. . .

  • Хабаровчанин  (сегодня, 13:07 )

    Пишут только то, что нужно тем, кто содержит СМИ. Поэтому те, кто содержит СМИ всегда в золоте, при параде и респекте, и их деяния - тоже. Самолёты для министра и первых лиц в порядке - и этого достаточно. А то, что пассажирский авиафлот уже давно заклёпками скрипит в воздухе - это никого не волнует. Ну а про военные самолёты и говорить нечего - две авиакатастрофы за неделю.

  • Хабаровчанин  (сегодня, 13:04 )

    Она пожелала зла нтвошкам, потому что те довели её до нервного срыва, разбития видеокамеры и в итоге - 1 году заключения. Странный народ у нас. Модель и журналистку хотят предать анафеме, а про виновных в контрафактных деталях, из-за которых разбился самолёт - никто нигде слова. После такой трагедии министр обороны должен лететь с пинком под зад в отставку без права занимать какие-либо государственные должности пожизненно. Все самолёты России должны быть проверены на предмет наличия в них китайского контрафакта. Все авиапредприятия России - возрождены и получить приоритетную поддержку государства. Но ничего этого не будет. Пожуют сопли на заседаниях и попроклинают пару-тройку выбранных для шоу виновных. Тем и закончится.

  • Cyprus  (полчаса назад)

    Вот ты и напиши, балабол. . .

  • Хабаровчанин  (полчаса назад)

    Я и написал. А ты зассал.

  • олений пенис  (полчаса назад)

    Не вижу ни одной записи:"Я б ей вдул!". Не порядок!



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