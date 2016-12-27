Наставника хабаровского "Амура" удивило четвёртое звено

Три гола от недавно созданной пятёрки стали для него неожиданностью

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов похвалил свою команду за победу в матче с «Адмиралом» и поблагодарил всех игроков за самоотдачу.

«Игра была очень тяжёлая, напряжённая, всё-таки дерби — оно и есть дерби. Не всё, что запланировал тренерский штаб, команда выполнила, но спасибо ребятам — перекрыли самоотдачей, самоотверженностью, работоспособностью, в конце концов, черновой работой. Приятно удивило вновь созданное звено, которое забило три гола. Для нас это было неожиданностью, но парни молодцы, хорошо отыграли»,— рассказал Андрей Мартемьянов.

Кроме того, наставник «тигров» отметил ветеранов команды, которые также выложились в важной игре. По словам и. о. главного тренера «Амура», в этой встрече было больше эмоционального хоккея, чем умного. Его коллега из «Адмирала» также признал, что игра получилась вязкой для обеих команд. По мнению Александра Андриевского, «тигры» лучше сыграли в обороне, а «морякам» не хватило давления.

Как писало РИА «Восток-Медиа», дальневосточное дерби завершилось победой хабаровчан — 3:2. Героем матча стал нападающий «Амура» Антон Крысанов — форвард отправил в ворота соперника две шайбы и сделал результативную передачу. Сам игрок признался, что после адаптации в команде и акклиматизации, почувствовал игру и стал действовать лучше.

«До конца матча неизвестно было, кто выиграет. В новом звене играл первый раз, но это часто бывает. Конкуренция — много ребят. Это уже третьи партнёры у меня, но мы играем, стараемся выполнять задания тренера», — отметил Антон Крысанов.

Победой во Владивостоке «Амур» завершил год и теперь отправляется на праздничные выходные. Следующий матч «тигры» проведут 3 января в Братиславе, соперником станет местный «Слован».