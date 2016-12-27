Дальневосточное дерби: "Амур" оказался сильнее "Адмирала"

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» уступил хабаровскому «Амуру» на домашнем льду. Главный тренер «моряков» посчитал, что его подопечным просто не хватило напора, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В последнем домашнем матче 2016 года приморская команда не смогла преодолеть самого принципиального соперника – хабаровский «Амур». Дальневосточное дерби завершилось со счётом 3:2 в пользу хабаровских «тигров».

Счёт встречи открыли хозяева льда – автором первого гола стал Джеймс Райт. В первом же периоде «Амуру» удалось отыграться. Антон Крысанов пробил оборону «сине-белых» - 1:1. В ходе второго временного отрезка изменений в счёте не произошло. Исход матча решился только в третьем периоде. Сначала снова отличился Антон Крысанов, оформивший дубль, – 1:2. Затем Дмитрий Саюстов сравнял шансы на победу, забросив вторую шайбу «Адмирала». Финальную шайбу оформил Игорь Руденков, установив окончательный счёт 2:3.

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов сказал, что игра была тяжёлой и напряжённой. «Не всё, что запланировал тренерский штаб, команда выполнила, но спасибо ребятам – перекрыли самоотдачей и самоотверженностью. Сегодня было меньше умного и больше эмоционального хоккея», - добавил он.

Наставник приморской команды Александр Андриевский добавил, что матч сложно дался обеим командам. По мнению главного тренера «моряков», соперник здорово сыграл перед своими воротами, на пятаке. «Нам не хватило напора, давления. Жаль, что не смогли порадовать болельщиков победой перед Новым годом. Нам нужна их поддержка в следующих играх. Ситуация очень непростая, но мы сами загнали себя в неё, и никто, кроме нас, её не поменяет».

После прошедшего матча в копилке «Адмирала» по-прежнему значится 61 очко. «Моряки» всё ещё держатся за 8-ю строчку турнирной таблицы. В активе «Амура» имеется 50 баллов, что позволяет занимать 12-ю позицию.

Теперь «Адмирал» отправится в Пекин, где 29 декабря проведёт последнюю в 2016 году игру против местной команды «Куньлунь Ред Стар». В первых матчах нового года, 6 и 8 января, «моряки» сыграют на выезде против «Медвешчака» и «Слована». После этого команда вернётся во Владивосток, где с 12 по 16 января примет рижское и минское «Динамо», а также финский «Йокерит».

Для хабаровского «Амура» встреча с «Адмиралом» стала последней в этом году. Следующую игру «тигры» проведут 3 января против «Слована» и 5 января против «Медвешчака». Домашняя серия подопечных Мартемьянова начнётся также 12 января и продлится вплоть до 26 января. Хабаровчанам предстоит провести 6 игр на родном льду и принять минское, рижское «Динамо», финский «Йокерит», приморский «Адмирал», а также снова «Слован» и «Медвешчак».































































