Хабаровский край и Приморье оказались лидерами по доступным кредитам

Валовой региональный продукт федерального округа благодаря стимулированию предпринимательства увеличится на 27 миллиардов рублей. Фонд развития Дальнего Востока совместно со Сбербанком завершили вводный этап программы «Доступный кредит для малого и среднего предпринимательства» (МСП), сообщает РИА «Восток-Медиа», ссылаясь на департамент по связям с общественностью ФРДВ.

Программа стимулирования кредитования за последние 5 месяцев позволила профинансировать большее 200 проектов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, из которых 1,5 – инвестиции Фонда развития ДВ. Такой объём субсидирования из фонда открыл банкам возможность снизить стоимость займов для компаний из сегмента МСП на 4 – 6 % относительно средних рыночных показателей. Кроме того, сроки кредитования растягиваются до 10 лет, что значительно уменьшило финансовую нагрузку на бизнес.

В списке лидирующих регионов по объёмам выданных в рамках программы кредитов оказались Хабаровский край – 550 миллионов рублей, далее – Приморский край и Сахалинская область – 534 и 510 миллионов соответственно. Замыкает список Амурская область, показав по итогам первого этапа проекта результат в 299 миллионов рублей.

Согласно замыслу разработчиков программы, займы выдавались на реализацию проектов МСП в самых различных областях: от оптовой и розничной торговли до недвижимости, сельского хозяйства и телекоммуникаций. К слову, средневзвешенная ставка по одобренным кредитам во всех регионах Дальнего Востока составила 11,2 % годовых.

По предварительным оценкам, реализация программы «Доступный кредит для МСП» обеспечит прирост дальневосточного валового регионального продукта (ВРП) на 27 миллиардов рублей к 2026 году. Бюджеты получат около 7,5 миллиардов дополнительных налогов. Инвесторы прогнозируют создание около 1,3 тысяч новых рабочих мест. До конца года авторы программы планируют профинансировать до 1000 проектов в этой сфере общей стоимостью в 10 миллиардов рублей; половину от этой суммы по-прежнему собирается инвестировать ФРДВ.

Месяц назад, напоминает РИА «Восток-Медиа», на льготный кредит от ФРДВ стали претендовать обладатели «дальневосточного гектара». Соглашение об этом заключили «Почта-Банк» и Фонд развития Дальнего Востока на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Граждане-землевладельцы смогут взять от трёх до 600 тысяч рублей на срок от трёх до 60 месяцев на приемлемых условиях.