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Хабаровский край и Приморье оказались лидерами по доступным кредитам

Хабаровский край и Приморье оказались лидерами по доступным кредитам
Подошёл к концу пилотный этап программы стимулирования бизнеса
15 минут назад
Экономика | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Валовой региональный продукт федерального округа благодаря стимулированию предпринимательства увеличится на 27 миллиардов рублей. Фонд развития Дальнего Востока совместно со Сбербанком завершили вводный этап программы «Доступный кредит для малого и среднего предпринимательства» (МСП), сообщает РИА «Восток-Медиа», ссылаясь на департамент по связям с общественностью ФРДВ.

Программа стимулирования кредитования за последние 5 месяцев позволила профинансировать большее 200 проектов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей, из которых 1,5 – инвестиции Фонда развития ДВ. Такой объём субсидирования из фонда открыл банкам возможность снизить стоимость займов для компаний из сегмента МСП на 4 – 6 % относительно средних рыночных показателей. Кроме того, сроки кредитования растягиваются до 10 лет, что значительно уменьшило финансовую нагрузку на бизнес.

В списке лидирующих регионов по объёмам выданных в рамках программы кредитов оказались Хабаровский край – 550 миллионов рублей, далее – Приморский край и Сахалинская область – 534 и 510 миллионов соответственно. Замыкает список Амурская область, показав по итогам первого этапа проекта результат в 299 миллионов рублей.

Согласно замыслу разработчиков программы, займы выдавались на реализацию проектов МСП в самых различных областях: от оптовой и розничной торговли до недвижимости, сельского хозяйства и телекоммуникаций. К слову, средневзвешенная ставка по одобренным кредитам во всех регионах Дальнего Востока составила 11,2 % годовых.

По предварительным оценкам, реализация программы «Доступный кредит для МСП» обеспечит прирост дальневосточного валового регионального продукта (ВРП) на 27 миллиардов рублей к 2026 году. Бюджеты получат около 7,5 миллиардов дополнительных налогов. Инвесторы прогнозируют создание около 1,3 тысяч новых рабочих мест. До конца года авторы программы планируют профинансировать до 1000 проектов в этой сфере общей стоимостью в 10 миллиардов рублей; половину от этой суммы по-прежнему собирается инвестировать ФРДВ.

Месяц назад, напоминает РИА «Восток-Медиа», на льготный кредит от ФРДВ стали претендовать обладатели «дальневосточного гектара». Соглашение об этом заключили «Почта-Банк» и Фонд развития Дальнего Востока на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Граждане-землевладельцы смогут взять от трёх до 600 тысяч рублей на срок от трёх до 60 месяцев на приемлемых условиях. 

 
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