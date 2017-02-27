Представители ВВО завоевали медали Всемирных военных игр

В Сочи завершаются третьи зимние Всемирные военные игры. Представители Восточного военного округа сумели завоевать три медали. Военнослужащие из Хабаровского края и Камчатки отлились в спортивном ориентировании на лыжах и в ски-альпинизме.

Анастасия Кравченко завоевал бронзу в гонке на средней дистанции по ориентированию на лыжах. Комсомольчанка уступила соотечественницам Татьяне Обориной и Марии Кечкиной. У мужчин третьим стал другой представитель ВВО Владимир Игнатов. Первым стал россиянин Эдуард Хренников, вторым пришёл болгарский спортсмен Станимир Беломажев.

Награду высшей пробы завоевала Камчатская спортсменка Светлана Березань. В командном зачёте она стала первой вместе с Екатериной Митяевой и Екатериной Бурлаковой. В индивидуальной гонке представительница ВВО показала пятый результат.

Медали Игр изготовлены из медно-цинкового и медно-никелевого сплава методом чеканки. Вес наград составляет около 333 граммов, диаметр — 80 миллиметров. На лицевой стороне изображена эмблема соревнований — леопард, вписанный в пятиконечную звезду, а также нанесена надпись III CISM WORLD WINTER GAMES SOCHI 2017. На реверсе изображена эмблема Всемирного совета военного спорта, окруженная изображениями спортсменов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», Восточный военный округ на Всемирных военных играх также представляют Сергей Лячин и Николай Шорохов. В составе сборной России выступают 60 спортсменов-военнослужащих. Костяк команды составили представители Центрального спортивного клуба Армии, среди них — победители и призёры Олимпийских игр, а также чемпионатов мира и Европы.