Иностранцев пустят на Дальний Восток по электронной визе

Иностранные граждане с сентября этого года смогут приезжать в дальневосточные регионы, где действует режим свободного порта, по бесплатной электронной визе. Закон об этом приняла Госдума. Он вступит в силу сразу после подписания президентом страны.

Чтобы получить визу в Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку, иностранцам нужно воспользоваться специальным сайтом и заполнить анкету. Визу при одобрении проставят на российской границе. Заявку рассмотрят в течение четырёх дней. Виза будет действовать в течение 30 дней и будет бесплатной.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, создавать сайт будет министерство иностранных отношений, а Минкомсвязь разработает алгоритм подачи заявок и передачи информации на пункты пропуска. Также ведомство доработает каналы связи государственной системы миграционного и регистрационного учёта. Минтранс и Погранслужба ФСБ оборудуют пункты пропуска техническим оборудованием.

По прогнозам, в страну хлынет поток туристов из Кореи, Японии, Китая. Помочь целевой аудиторией туристов собирается создающийся сейчас в регионе Тихоокеанский туристический союз.

«Упрощённый визовый режим будет стимулировать развитие бизнеса. Инвесторам, да и простым туристам, станет существенно проще приезжать на Дальний Восток. Мы надеемся, что к началу третьего Восточного экономического форума, который пройдёт 6-7 сентября, по новой процедуре смогут заработать два пункта пропуска во Владивостоке», — отметил глава Минвостокразвития Александр Галушка.