Геи и лесбиянки Южно-Сахалинска хотят выйти на парад

Активисты движения в защиту секс-меньшинств хотят провести парад в Южно-Сахалинске, сообщает РИА «Восток-Медиа». Город дополнил плеяду дальневосточных столиц, попавших в поле зрения организаторов акции.

Южно-Сахалинск вошёл в число дальневосточных городов, где может пройти гей-парад. Сегодня, 27 января, ЛГБТ-активисты подали заявку на проведение акции в этом городе.





Целью мероприятия, по словам организатора парада, московского активиста Николая Алексеева, является привлечение внимания к дискриминации сексуальных меньшинств в России. Проводить акцию сахалинские геи и лесбиянки намерены 10 февраля. Маршрут шествия пролегает по проспекту Мира, от перекрёстка с Сахалинской улицей до перекрёстка с улицей Пуркаева. На своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» Николай Алексеев сообщил, что подобное уведомление он отправил и в администрацию Владивостока. С его слов, заявки на проведения гей-парадов получили власти 70 городов России. В некоторых из них уже отказали. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в Хабаровске ЛГБТ-активистам отказали в проведении подобной акции. «Завернули» радужное шествие и в столице Еврейской автономной области Биробиджане. Отказались согласовывать парад и власти Благовещенска.

Согласуют ли акцию в поддержку сексуальных меньшинств во Владивостоке – пока неизвестно. Однако подобных мероприятий в Приморье хватает и без москвичей. Так, в следующем месяце "на берегу Японского моря" пройдёт второй зимний ЛГБТ-фестиваль «Сияние Востока». Он будет проходить на закрытой от посторонних глаз базе отдыха 17 - 19 февраля. В начале декабря 2016 года во Владивостоке официально начал работу ресурсный центр для ЛГБТ и женщин, пострадавших от насилия. Учреждение открыло свои двери накануне, в День борьбы со СПИДом.