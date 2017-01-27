В боевой состав ТОФ вернулась подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре"

Дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» вернулась в боевой состав Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе. Сегодня по такому случаю во Владивостоке в бухте Малый Улисс прошёл торжественный митинг, посвящённый этому событию, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В торжественной церемонии приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, губернаторы Приморского и Хабаровского краёв, представители Амурского судостроительного завода, личный состав и ветераны соединения подводных лодок.

Сергей Авакянц отметил, что важно не только то, что лодка вернулась в состав ТОФ, но и то, что её отремонтировали специалисты судостроительного предприятия Дальнего Востока.

«Тихоокеанский флот крайне нуждается в мощной судостроительной базе на Дальнем Востоке. Долгое время предприятия в этой сфере находились в упадке, но благодаря решениям президента страны Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и помощи Юрия Трутнева предприятия переживают подъём и рассвет. На Дальнем Востоке должна быть мощная судостроительная и кораблестроительная база не только для военного, но и гражданского флота. Выражаю глубочайшую благодарность работникам комсомольского завода и его руководству, которые олицетворяют лучшие качества нашего народа – патриотизм и любовь к родине», - сказал командующий Тихоокеанским флотом.

Поприветствовал всех собравшихся глава Приморья Владимир Миклушевский. Губернатор акцентировал внимание на том, что Тихоокеанский флот с самого основания играет ведущую роль в обеспечении безопасности на восточных рубежах страны и является гордостью Приморья - большой вклад внесли моряки-тихоокеанцы в Победу в Великой Отечественной войне.

«Уверен, что «Комсомольск-на-Амуре» будет надёжно стоять на страже нашей страны. Экипажу обновлённого корабля желаю успешной службы. Пусть в дальних походах вас всегда согревают тепло родного дома и любовь родных и близких», – пожелал глава региона.

Губернатор Хабаровского края в своей речи отметил, как важно, что Приморье и Хабаровский край сотрудничают и дополняют друг друга, вместе выстраивая оборону Дальнего Востока.

«Сейчас Амурский судостроительный завод переживает новое рождение. Подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре» - глубоко модернизированный корабль. Благодаря нашему президенту завод будет и дальше исполнять заказы для флота Российской Федерации. Я благодарен всем, кто принимал участие в том, чтобы сегодняшний праздник состоялся. Большое спасибо руководству Тихоокеанского флота и, конечно, труженикам завода. Желаю экипажу достойно нести вахту, так, чтобы комсомольчане всегда ими гордились», - сказал Вячеслав Шпорт.

Большая подводная лодка Б-187 проекта 877 «Палтус» заложена 7 мая 1991 года на Амурском судостроительном заводе. С 1993 по 1995 год она совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой «отлично». В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел «Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки». В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии. 15 июля 2015 года приказом главнокомандующего ВМФ России лодке присвоено название «Комсомольск-на-Амуре».

Лодки проекта 877, к которым относится «Комсомольск-на-Амуре», предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств субмарин этого типа – низкий уровень шумности.