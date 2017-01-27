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Эра "краш-теста": дальневосточный автобизнес снова попал под удар

Эра "краш-теста": дальневосточный автобизнес снова попал под удар
На таможне пока не знают, как решать проблему с "тревожной кнопкой" ГЛОНАССа
только что
Транспорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Требования об обязательной установке в автомобилях системы «ЭРА-ГЛОНАСС» поставили под угрозу дальневосточный автомобильный бизнес. Сотни машин уже зависли на дальневосточных таможнях, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С 1 января 2017 года каждый новый или ввозимый в Россию, Белоруссию и Казахстан автомобиль должен быть оборудован российской системой экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Для оформления паспорта транспортного средства (ПТС) необходимо предъявить в таможенный орган свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Последний документ ни одна машина, в которой нет «ЭРЫ-ГЛОНАСС», больше не получит. Никаких разъяснений по поводу того, как оснастить «тревожной кнопкой» подержанную «тойоту», власти не дают. На таможнях Дальнего Востока уже скопились сотни автомобилей.

«С начала года таможнями Дальнего Востока оформлено 1217 автомобилей. Это значит, что товарищи заплатили платежи и хотели бы их забрать. Но забрали только 448 машин, на которые были выписаны ПТС в соответствии с СБКТС, полученными ещё до 31 декабря. Остальные машины – в ожидании, – сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. – Кроме того, на складах находится ещё 769 машин, по которым вообще не подавали декларации. Какова их судьба – трудно сказать. Будет нормально оформленное СБКТС, будут установлены «кнопки» – значит, да. На заводе «Мазда-Соллерс»» уже начали ставить на новые машины эти кнопки. А вот с подержанными возникают проблемы. Чтобы установить кнопки, надо провести минимум два краш-теста. Кто будет эти машины разбивать? Возможно, найдутся какие-то выходы. Но пока для нас понятной схемы нет».

На популярном автомобильном сайте Drom.ru уже появился призыв направлять через сайт администрации Приморского края primorsky.ru электронные письма на имя губернатора Владимира Миклушевского, чтобы тот защитил права приморцев и спас и без того изрядно захиревший региональный автобизнес. Нововведение, пишут на популярном автосайте, может поставить крест на импорте подержанных автомобилей физическими лицами:

«В 2017 году ни один такой автомобиль пока не поставлен законно на учёт, потому что для подержанных автомобилей процедура не прописана, вопрос находится в правовом вакууме».

Предлагается инициировать поправки в федеральную нормативную базу, чтобы новые правила не распространялись на подержанные автомобили, импортируемые в РФ. Другой вариант – дать возможность гражданам законно устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на свои автомобили в частном порядке.

Между тем дальневосточному автобизнесу и без «ГЛОНАССа» впору жать на тревожную кнопку. Если до последнего повышения пошлин и падения рубля на Дальний Восток ввозилось порядка полумиллиона машин в год, то теперь объём импорта упал на порядок. По данным ДВТУ, в 2015 году через таможни Дальнего Востока было ввезено 51603 автотранспортных средства, в 2016-м – 51209. По-прежнему большая часть – 85% – ввозится из Японии.

 
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