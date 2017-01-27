Заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков накануне провёл рабочую встречу с президентом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Германом Зверевым. Ранее, как сообщало РИА «Восток-Медиа», дальневосточника избрали новым руководителем влиятельной организации.

На встрече в четверг руководитель Росрыболовства поздравил Германа Зверева с назначением и пожелал успехов на новом посту.

«Для нас очень важно взаимодействие с отраслевым сообществом при разработке как законодательных инициатив, так и решений для оперативного регулирования. Рассчитываем, что ассоциация будет принимать активное участие в обсуждении отраслевых проблем и планов развития, представляя консолидированное мнение рыбацкого сообщества», – сказал Илья Шестаков.

Герман Зверев отметил, что ассоциация заинтересована в конструктивном диалоге и эффективном взаимодействии в интересах развития рыбохозяйственного комплекса.

Стороны обсудили основные отраслевые проблемы, обменялись мнениями о происходящих процессах и наметили направления совместной работы на ближайшую перспективу.

Кроме того, в целях повышения эффективности сотрудничества руководитель федерального ведомства пригласил президента ВАРПЭ вступить в состав коллегии Росрыболовства. Герман Зверев принял предложение. Заседание коллегии Росрыболовства по итогам прошлого года состоится в конце марта 2017 года.

В состав Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров входит 69 предприятий, в том числе дальневосточных, на которые приходится 85 % общероссийского вылова водных биоресурсов.



