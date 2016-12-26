Скалолазы Дальнего Востока определили сборную на 2017 год

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по скалолазанию завершились в Хабаровске. Участие в них приняли рекордное количество спортсменов — 146. Помимо хозяев трассы приехали скалолазы из Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Якутии и Камчатского края. В программе соревнований три дисциплины: лазание на трудность, на скорость и боулдеринг — преодоление нескольких коротких, но сложных трасс. При этом у спортсмена отсутствует страховка, а падения смягчают маты.









«В этом году очень много детей пришло в секции. За год они добились неплохого результата. Кроме того, наверное, сыграло то, что скалолазание приняли в программу Олимпийских игр. Уже в Токио пройдёт дебют. Плюс — наш спортсмен Александр Шилов попал в состав сборной России и выступал на чемпионате мира», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» главный судья соревнований Андрей Смирнов.









Эти соревнования стали последними в уходящем году. По их итогам будет составлена сборная Хабаровского края на 2017 год. Попадание в её состав позволяет спортсменам выступать на чемпионатах и первенствах России по своему возрасту. По положению, в состав сборной края входят призёры дальневосточных и краевых соревнований. На чемпионате Дальнего Востока также выступил и лучший хабаровский скалолаз, мастер спорта Александр Шилов. Спортсмен выступил в двух не совсем привычных для себя видах – лазании на трудность и боулдеринге и дважды стал победителем чемпионата ДФО.









«Предплечья отвыкли от такой работы и уже не успевают восстанавливаться. Во второй день уже начал чувствовать усталость. В скорости совершенно иной режим работы мышц. Другие процессы в организме происходят, долгие захваты, вырабатывается молочная кислота и мышцы забиваются. Голова всё это терпит, а тело начинает не слушаться», — рассказал РИА «Восток-Медиа» Александр Шилов.







К сожалению, Александр не смог выйти на старт своего «коронного» вида — лазании на скорость. Шилову помешала травма. В отсутствии главного фаворита первое место завоевал Геннадий Султангареев из Комсомольска-на-Амуре. Он опередил хабаровчан Константина Вострокнутова и Егора Ефименко. Также среди мужчин стоит отметить Ивана Опарина, завоевавшего медали в боулдеринге и лазании на трудность.









Среди женщин две победы в чемпионате Дальнего Востока одержала Василина Ксенофонтова из Петропавловска-Камчатского. Она выиграла соревнования в трудности и боулдеринге, а также стала третьей в лазании на скорость. Серебряную и бронзовую медали завоевала приморчанка Юлия Геллер. В первенстве ДФО медали разыгрывались в трёх возрастных группах. Упорная борьба развернулась в соревновании на трудность среди подростков. Шесть спортсменов в финале показали одинаковые результаты. В итоге победителей определяли по наилучшему времени. Лидером в этом виде стал Иван Яковлев. В соревновании на скорость лучший результат показал Никита Щербатенко.

В командном зачёте высший результат на чемпионате и первенстве Дальнего Востока показали хабаровские скалолазы. Они опередили спортсменов из Владивостока и Комсомольска-на-Амуре.