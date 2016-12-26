Китай получил четыре комсомольских "сушки"

Из Комсомольска-на-Амуре в Китай доставили первые четыре истребителя Су-35. В полётный тренировочный центр в Цанчжоу их привезли 25 декабря. Для военно-воздушных сил Поднебесной прибытие этих воздушных судов стало рождественским подарком.

Как сообщает китайский сайт News.meyet, КНР рассчитывает на собственный истребитель пятого поколения, поэтому в будущем готовится к их серийному производству. Это, по мнению китайской стороны, поможет избавиться стране от зависимости от России. Однако пока Китай далёк от собственного производства, поэтому помимо истребителей Су-35 также намерен приобрести ряд двигателей. Это подтвердили и в России.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало,что до конца 2016 года Китайская Народная Республика должна получить четыре истребителя Су-35. Всего же соседнее государство заказало у России 24 военных самолёта — документ на сумму не меньше двух миллиардов долларов США подписали в ноябре 2015 года. Китайские военные стали первыми иностранными заказчиками этих самолётов. Ранее их эксплуатировали только российские ВВС. Контракт должен быть выполнен до 2018 года.

К исполнению первого этапа обязательств по контракту с Китаем на поставку истребителей Су-35 Россия приступила в ноябре. Страны заключили соглашение, которое регулирует вопросы охраны интеллектуальной собственности — оборудование «сушек» защитят от нелицензионного копирования.

Истребитель поколения 4++ Су-35С сейчас в Комсомольске-на-Амуре выпускается серийно. Первые «сушки» ещё в конце декабря прошлого года заступили на дежурство в родном городе. Аппараты успешно эксплуатируются в войсках и уже доказали свою высокую боевую эффективность в рамках операции российских ВКС в Сирии. В настоящее время на вооружении в российских ВВС имеется 48 Су-35. Российским истребителем интересуются и за рубежом: Алжир, Египет, Венесуэла и Вьетнам также являются потенциальными заказчиками.