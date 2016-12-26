Олег Кожемяко выразил соболезнования по поводу крушения Ту-154

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы самолёта Минобороны России Ту-154, который разбился над Чёрным морем 25 декабря. Его слова приводятся сегодня на сайте правительства островного региона:

«Эта трагедия потрясла всю Россию. На борту самолёта были наши выдающиеся соотечественники, в том числе Елизавета Петровна Глинка, известный благотворитель, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь». Мы потеряли и большого друга Сахалинской области – Валерия Михайловича Халилова, художественного руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова, народного артиста России. Он не раз посещал наши острова, под его руководством здесь проводился международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня на Сахалине», который пользовался неизменным успехом среди жителей региона.

Мы скорбим по всем жертвам авиакатастрофы. Уход из жизни этих людей – невосполнимая потеря. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в России сегодня, 26 декабря, объявлен день траура. Данный самолёт в августе 2016-го прилетал в аэропорт Владивостока, выяснило агентство. Военные музыканты и дирижёры Хабаровска зажжёнными лампадами почтили память основателя международного фестиваля «Амурские волны» Валерия Халилова.



