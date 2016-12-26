Олег Кожемяко выразил соболезнования по поводу крушения Ту-154

Сегодня понедельник, 26 декабря 2016 года, 20:47
Игорю Пушкарёву придётся встречать Новый год за решёткой
Игорю Пушкарёву придётся встречать Новый год за решёткой
Пьяный хабаровчанин "заселился" в отель, не выходя из своей машины
Пьяный хабаровчанин "заселился" в отель, не выходя из своей машины
Фестиваль в Хабаровске планируют назвать в честь Валерия Халилова
Фестиваль в Хабаровске планируют назвать в честь Валерия Халилова
Появились новые детали истории с замурованной кошкой во Владивостоке
Появились новые детали истории с замурованной кошкой во Владивостоке
В катастрофе Ту-154 погиб офицер из Хабаровска
В катастрофе Ту-154 погиб офицер из Хабаровска
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:11
В центре Владивостока горит жилой дом
сегодня, 11:31
Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик
сегодня, 15:59
Автомобилисты Владивостока попали в 10-балльные пробки
сегодня, 15:31
Жертвы льда: приморцы ежедневно топят миллионные автомобили
сегодня, 09:33
Разбившийся Ту-154 до трагедии прилетал во Владивосток
сегодня, 02:10
Приморский музыкант выиграл Гран-при всероссийского конкурса
сегодня, 10:20
В Приморье жителя Хабаровского края осудили за смертельное ДТП
сегодня, 08:23
Некоторые владивостокцы проведут понедельник без света
сегодня, 13:20
Приморский "Адмирал" остался без вратаря Налимова
сегодня, 10:35
Основатель фестиваля "Амурские волны" погиб в авиакатастрофе Ту-154

Обсуждаемое
сегодня, 11:31
20

Студентка из Владивостока уверена, что в СССР входило 87 республик
сегодня, 09:00
4

В России объявили день траура в память о пассажирах Ту-154
сегодня, 10:35
3

Основатель фестиваля "Амурские волны" погиб в авиакатастрофе Ту-154
сегодня, 09:33
2

Разбившийся Ту-154 до трагедии прилетал во Владивосток
сегодня, 11:14
2

Во Владивостоке появился новогодний почтовый ящик
сегодня, 12:18
2

В уссурийском кафе застрелили солдата-контрактника
сегодня, 15:59
2

Автомобилисты Владивостока попали в 10-балльные пробки
сегодня, 02:10
1

Приморский музыкант выиграл Гран-при всероссийского конкурса
сегодня, 09:40
1

Хабаровского похитителя зеркал отправили на Рождество в изолятор
сегодня, 11:57
1

1 января 2017 года некоторые центральные дороги Владивостока перекроют
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера 12.12.2016
Дума Владивостока: в приоритете – социально-культурная сфера

Опрос

Нужно ли «Фетисов-Арену» переименовывать и как?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1236



Система Orphus

Олег Кожемяко выразил соболезнования по поводу крушения Ту-154

Олег Кожемяко выразил соболезнования по поводу крушения Ту-154
В авиакатастрофе погиб большой друг Сахалина – Валерий Халилов
сегодня, 16:12
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы самолёта Минобороны России Ту-154, который разбился над Чёрным морем 25 декабря. Его слова приводятся сегодня на сайте правительства островного региона:

«Эта трагедия потрясла всю Россию. На борту самолёта были наши выдающиеся соотечественники, в том числе Елизавета Петровна Глинка, известный благотворитель, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь». Мы потеряли и большого друга Сахалинской области – Валерия Михайловича Халилова, художественного руководителя ансамбля песни и пляски имени Александрова, народного артиста России. Он не раз посещал наши острова, под его руководством здесь проводился международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня на Сахалине», который пользовался неизменным успехом среди жителей региона.

Мы скорбим по всем жертвам авиакатастрофы. Уход из жизни этих людей – невосполнимая потеря. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах».

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в России сегодня, 26 декабря, объявлен день траура. Данный самолёт в августе 2016-го прилетал в аэропорт Владивостока, выяснило агентство. Военные музыканты и дирижёры Хабаровска зажжёнными лампадами почтили память основателя международного фестиваля «Амурские волны» Валерия Халилова


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru