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Дальневосточное дерби: "Адмирал" примет "Амур" во Владивостоке

Дальневосточное дерби: "Адмирал" примет "Амур" во Владивостоке
Предстоящая разборка станет 17-й по счёту
сегодня, 10:59
Спорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня приморский хоккейный клуб «Адмирал» примет на домашнем льду хабаровский «Амур». Предстоящий матч станет 17-м в истории дальневосточных команд и третьим в текущем сезоне, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 26 декабря, в  19:30 на льду «Фетисов-Арены» начнётся дальневосточное дерби – «моряки» скрестят клюшки с «тиграми».

В чемпионатах КХЛ с «Амуром» приморцы встречались 16 раз – чаще, чем с каким-либо другим соперником. В 11 матчах сильней оказывались «моряки», в том числе по одному разу в овертайме и штрафных бросках. В активе хабаровчан четыре победы в основное время и одна в серии штрафных бросков.

В текущем чемпионате команды встречались два раза. В Хабаровске в последний день лета «Амур» одержал победу со счётом 3:1. Во Владивостоке 25 октября «моряки» взяли реванш – 2:1.

На данный момент «Адмирал» с 61 очком пока ещё держится за зону плей-офф, занимая 8-е место турнирной таблицы. В копилке «Амура» значится 47 очков, что позволяет занимать 13-ю строчку на Востоке.

Сегодняшняя игра станет для «Адмирала» последней в рамках большой предновогодней серии, после чего команда отправится в Пекин, где 29 декабря сразится с «Куньлунь Ред Стар». Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, в стартовой игре домашней серии «Адмирал» обыграл «Нефтехимик»  из Нижнекамска. Борьба продолжалась до последней минуты и завершилась с крупным счётом 7:5. После этого приморцы уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга со счётом 1:3, а затем проиграли астанинскому «Барысу» - 1:4. В последнем матче подопечные Александра Андриевского обыграли ханты-мансийских «мамонтов».

Хабаровский «Амур» в последней игре обыграл «Куньлунь Ред Стар». До этого «тигры» проиграли пять матчей подряд, в том числе уступили ханты-мансийской «Югре».

 
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