В Приморье жителя Хабаровского края осудили за смертельное ДТП

В Уссурийске вынесли приговор жителю Хабаровского края, совершившему смертельное ДТП. В результате его ошибки погибло три человека, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Уссурийский районный суд вынес приговор жителю Хабаровского края 1977 года рождения. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ.

Как установили в судебном заседании, происшествие произошло в августе 2016 года. Фигурант сел за руль машины, не имея водительского удостоверения или временного разрешения на право управления транспортным средством.

Двигаясь по проезжей части улицы Кирова в Уссурийске, он решил повернуть налево. При этом мужчина не убедился, что его маневр будет безопасен, не включил сигнал указателя левого поворота и не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении прямо автомобилю Nissan Tino.

В результате автомобили столкнулись, а Nissan от удара отбросило на сторону встречного дорожного движения, где произошло столкновение с ещё одной автомашиной марки Isuzu Forward. Водитель Nissan и его два пассажира, среди которых была малолетняя девочка, скончались на месте происшествия от полученных травм.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев. Фигурант также не сможет в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.