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Приморье попало в список самых пьющих регионов России

Приморье попало в список самых пьющих регионов России
Дальний Восток вообще не отличился трезвостью
только что
Общество | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа", trezvros.ru

Приморье попало в список самых пьющих регионов России. В 10-ку лидеров антирейтинга вошли 5 дальневосточных территорий, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В Совете Федерации состоялась презентация  проекта «Трезвая Россия». Его руководитель, член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев представил национальный рейтинг трезвости субъектов РФ — 2016. Его составители выявили уровень потребления алкоголя в 85 регионах. Эксперты учитывали объем продаж 10 видов алкогольной продукции, а также количество правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкоголя. Дальний Восток продемонстрировал один из самых худших результатов.

Так, самыми пьющими регионами России стали Магаданская область и Чукотка. Они заняли 85 и 84 места. Среди аутсайдеров рейтинга трезвости, то есть в 10-ке худших также оказались Амурская область, Сахалин и Камчатка, расположившиеся на 82, 78 и 76 строчках соответственно.

Немного выше удалось подняться ещё трём дальневосточным регионам. Хабаровский край расположился на 63 месте, Приморье заняло 60 позицию, а Еврейская автономная область - 58. Самый лучший результат на Дальнем Востоке продемонстрировала Якутия. Республика Саха стала 34-ой в рейтинги трезвости.

Самыми непьющими регионами стали Чеченская Республика, Ингушетия и Дагестан.

Во время обсуждения проекта в Совете Федерации участники встречи высказали предложения об усилении законодательных мер, направленных на борьбу с употреблением алкоголя. Кроме того они заявили о необходимости стимулировать работодателей развивать спортивную инфраструктуру на своих предприятиях.


 
 
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