Сегодня воскресенье, 26 февраля 2017 года, 17:37
Кикбоксер из Якутии стал чемпионом ДФО на ринге в Хабаровске
Кикбоксер из Якутии стал чемпионом ДФО на ринге в Хабаровске
Масленица во Владивостоке: песни, пляски и очередь за блинами
Масленица во Владивостоке: песни, пляски и очередь за блинами
Скверу во Владивостоке предлагают присвоить имя Виктора Цоя
Скверу во Владивостоке предлагают присвоить имя Виктора Цоя
"Приморочке" покорился "Олимп" во Владивостоке
"Приморочке" покорился "Олимп" во Владивостоке
Масленица в Хабаровске: проводы зимы на площади Блюхера
Масленица в Хабаровске: проводы зимы на площади Блюхера
Регионы:


Популярное
вчера, 20:25
Утонувший под Хабаровском "Трэкол" ехал в кортеже из семи машин
вчера, 22:20
Масленица в Хабаровске: проводы зимы на площади Блюхера
вчера, 19:40
Юные хабаровчане помогли организовать "Ночь в храме" за два часа
вчера, 18:30
Хабаровчане попрощались с зимой в Гродековском музее
сегодня, 08:45
"Приморочке" покорился "Олимп" во Владивостоке
сегодня, 13:51
Скверу во Владивостоке предлагают присвоить имя Виктора Цоя
сегодня, 11:50
В Приморье во время пожара обрушилась крыша
сегодня, 15:05
Масленица во Владивостоке: песни, пляски и очередь за блинами
час назад
Миклушевский пообещал решить проблемы ЭРА-ГЛОНАСС в ближайшее время
сегодня, 10:55
"Адмирал" попытается взять реванш у "Авангарда" во Владивостоке

Обсуждаемое
сегодня, 13:51
2

Скверу во Владивостоке предлагают присвоить имя Виктора Цоя
вчера, 20:25
1

Утонувший под Хабаровском "Трэкол" ехал в кортеже из семи машин
вчера, 18:30
Хабаровчане попрощались с зимой в Гродековском музее
вчера, 19:40
Юные хабаровчане помогли организовать "Ночь в храме" за два часа
вчера, 22:20
Масленица в Хабаровске: проводы зимы на площади Блюхера
сегодня, 08:45
"Приморочке" покорился "Олимп" во Владивостоке
сегодня, 10:55
"Адмирал" попытается взять реванш у "Авангарда" во Владивостоке
сегодня, 11:50
В Приморье во время пожара обрушилась крыша
сегодня, 13:05
Хабаровские спасатели предотвратили взрыв газовых баллонов с пропаном
сегодня, 15:05
Масленица во Владивостоке: песни, пляски и очередь за блинами
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 813



Система Orphus

Кикбоксер из Якутии стал чемпионом ДФО на ринге в Хабаровске

Кикбоксер из Якутии стал чемпионом ДФО на ринге в Хабаровске
Денис Андреев оказался сильнее в поединке с Андреем Елиным из Благовещенска
27 минут назад
Спорт | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа", видео: Youtube.com

В Хабаровске прошёл первый профессиональный турнир по кикбоксингу в разделе К-1 «Противостояние». В рамках соревнований прошли восемь поединков, два из которых были титульными. Звание чемпиона ДФО завоевал Денис Андреев из Якутии, а обладателем пояса чемпиона СНГ стал Александр Гринчук из Амурской области.


 

 

В первом поединке в весовой категории 64 килограмма встретились хабаровчанин Султон Аблакулов и Женишбек Рахманжан из Владивостока. Приморец сумел грамотно выстроить бой, присмотрелся в первом раунде к сопернику, а затем опасно атаковал и работал первым номером. Единогласным решением судей победу отдали ему.


 

 

«В первой паре изначально должны были боксировать Зелим Цогоев и Апти Касумов. Но поединок не состоялся из-за болезни обоих спортсменов. Их заменили хорошие бойцы. Это изменение было единственным в турнире», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» генеральный директор промоутерской компании Kickboxing PRO Александр Бруско.


 
 

Вторая встреча стала самой впечатляющей. В весовой категории 71 килограмм состязались Алексей Хирург Собкало из Воронежа и хабаровчанин Сергей Юстюгов, для которого прошедший поединок стал первым на профессиональном ринге. Первые два раунда прошли практически вровень, однако спортсмен из дальневосточной столицы старался быть активнее, больше находился в движении, что позволило ему в конце встречи измотать именитого соперника и отправить его в нокаут. Хабаровчанин после серии точных и сильных ударов «вырубил» Хирурга точным попаданием ногой в шею.


 

 

«Турнир, как мне кажется, удался, потому что был аншлаг — организаторы своей цели достигли. Файт-кард был составлен очень хорошо, но не всегда самый зрелищный бой получается последним. Мне очень понравился второй поединок с нокаутом. Спортсмены были не столь квалифицированные, но хотели биться. В таких моментах, в которых есть недоработки, как раз и возникают нокауты, а это то, что нужно зрителям», — отметил исполнительный директор Федерации кикбоксинга России Михаил Герасимов.  


 

 

В третьем поединке встретились Леонид Пекарский из Хабаровска и Егор Звягинцев из Благовещенска. Спортсмены весом не больше 86 килограммов провели тяжёлый трёхраундовый бой. Соперники по очереди брали инициативу в свои руки, поэтому судьи долго не могли решить, кому же отдать победу. В итоге раздельным решением золотую медаль получил представитель Приморского края.


 

 

В следующем поединке встретились молодые спортсмены — 20-летний Никита Ящук из дальневосточной столицы и 21-летний Михаил Ковылин из Уссурийска. Хабаровчанин периодически обрушивал шквал ударов на соперника, измотал его и в итоге победил единогласным решением судей. Ещё один дебют спортсмена с берегов Амура стал успешным на «Противостоянии».


 

 

Следующий бой прошёл между Никитой Басуном из Благовещенска и хабаровчанином Владиславом Татариновым. Представитель Амурской области пытался склонить чашу весов на свою сторону, но спортсмен из дальневосточной столицы вовремя реагировал и правильно защищался, однако Никита Басун действовал активнее, что принесло ему победу.


 

 

В заключительном рейтинговом поединке на ринге сошлись Магомед Абдимуминов из Хабаровска и Максим Ягушкин из Владивостока. Бойцы шли вровень, но удары приморца достигали цели чаще и точнее, у него осталось больше сил в концовке встречи, поэтому единогласным решением судей победа досталась Максиму Ягушкину.


 

 

Андрей Елин из Благовещенска и Денис Андреев из Якутска встретились в поединке за титул чемпиона Дальнего Востока. Пятираундовый бой дался тяжело обоим спортсменам, оба нанесли большое количество ударов и действовали активно. С минимальным перевесом в очках победил представитель Якутии. Соперники уже встречались между собой на любительском ринге, тогда сильнее также оказался Денис Андреев.


 

 

«Соперник опытнее в профессионалах и мощнее — это чувствовалось, особенно в последнем раунде. Старался технически его обмануть, это и помогло победить. Это мой дебют на профессиональном ринге. В сравнении с любительским — веселее, больше адреналина», — признался Денис Андреев.


 

 

В финальном титульном поединке представитель Амурской области Александр Гринчук взял верх над спортсменом из Украины Юрием Горбенко. Как писало агентство, по итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу и пояс чемпиона СНГ дальневосточнику.


 

 

«Дальше будем наполнять турниры более зрелищными боями. Планируем пригласить более титулованных спортсменов. Сейчас как раз ведём переговоры с представителями центральной России, чтобы привозить сюда кикбоксеров со звёздными фамилиями и продвигать на другие арены своих спортсменов», — сообщил Александр Бруско.

 

Следующий турнир в Хабаровске организаторы планируют провести в конце лета этого года. Больше фотографий с турнира смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в соцсети «ВКонтакте».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru