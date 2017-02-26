Кикбоксер из Якутии стал чемпионом ДФО на ринге в Хабаровске

В Хабаровске прошёл первый профессиональный турнир по кикбоксингу в разделе К-1 «Противостояние». В рамках соревнований прошли восемь поединков, два из которых были титульными. Звание чемпиона ДФО завоевал Денис Андреев из Якутии, а обладателем пояса чемпиона СНГ стал Александр Гринчук из Амурской области.









В первом поединке в весовой категории 64 килограмма встретились хабаровчанин Султон Аблакулов и Женишбек Рахманжан из Владивостока. Приморец сумел грамотно выстроить бой, присмотрелся в первом раунде к сопернику, а затем опасно атаковал и работал первым номером. Единогласным решением судей победу отдали ему.









«В первой паре изначально должны были боксировать Зелим Цогоев и Апти Касумов. Но поединок не состоялся из-за болезни обоих спортсменов. Их заменили хорошие бойцы. Это изменение было единственным в турнире», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» генеральный директор промоутерской компании Kickboxing PRO Александр Бруско.





Вторая встреча стала самой впечатляющей. В весовой категории 71 килограмм состязались Алексей Хирург Собкало из Воронежа и хабаровчанин Сергей Юстюгов, для которого прошедший поединок стал первым на профессиональном ринге. Первые два раунда прошли практически вровень, однако спортсмен из дальневосточной столицы старался быть активнее, больше находился в движении, что позволило ему в конце встречи измотать именитого соперника и отправить его в нокаут. Хабаровчанин после серии точных и сильных ударов «вырубил» Хирурга точным попаданием ногой в шею.









«Турнир, как мне кажется, удался, потому что был аншлаг — организаторы своей цели достигли. Файт-кард был составлен очень хорошо, но не всегда самый зрелищный бой получается последним. Мне очень понравился второй поединок с нокаутом. Спортсмены были не столь квалифицированные, но хотели биться. В таких моментах, в которых есть недоработки, как раз и возникают нокауты, а это то, что нужно зрителям», — отметил исполнительный директор Федерации кикбоксинга России Михаил Герасимов.









В третьем поединке встретились Леонид Пекарский из Хабаровска и Егор Звягинцев из Благовещенска. Спортсмены весом не больше 86 килограммов провели тяжёлый трёхраундовый бой. Соперники по очереди брали инициативу в свои руки, поэтому судьи долго не могли решить, кому же отдать победу. В итоге раздельным решением золотую медаль получил представитель Приморского края.









В следующем поединке встретились молодые спортсмены — 20-летний Никита Ящук из дальневосточной столицы и 21-летний Михаил Ковылин из Уссурийска. Хабаровчанин периодически обрушивал шквал ударов на соперника, измотал его и в итоге победил единогласным решением судей. Ещё один дебют спортсмена с берегов Амура стал успешным на «Противостоянии».









Следующий бой прошёл между Никитой Басуном из Благовещенска и хабаровчанином Владиславом Татариновым. Представитель Амурской области пытался склонить чашу весов на свою сторону, но спортсмен из дальневосточной столицы вовремя реагировал и правильно защищался, однако Никита Басун действовал активнее, что принесло ему победу.









В заключительном рейтинговом поединке на ринге сошлись Магомед Абдимуминов из Хабаровска и Максим Ягушкин из Владивостока. Бойцы шли вровень, но удары приморца достигали цели чаще и точнее, у него осталось больше сил в концовке встречи, поэтому единогласным решением судей победа досталась Максиму Ягушкину.









Андрей Елин из Благовещенска и Денис Андреев из Якутска встретились в поединке за титул чемпиона Дальнего Востока. Пятираундовый бой дался тяжело обоим спортсменам, оба нанесли большое количество ударов и действовали активно. С минимальным перевесом в очках победил представитель Якутии. Соперники уже встречались между собой на любительском ринге, тогда сильнее также оказался Денис Андреев.









«Соперник опытнее в профессионалах и мощнее — это чувствовалось, особенно в последнем раунде. Старался технически его обмануть, это и помогло победить. Это мой дебют на профессиональном ринге. В сравнении с любительским — веселее, больше адреналина», — признался Денис Андреев.









В финальном титульном поединке представитель Амурской области Александр Гринчук взял верх над спортсменом из Украины Юрием Горбенко. Как писало агентство, по итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу и пояс чемпиона СНГ дальневосточнику.









«Дальше будем наполнять турниры более зрелищными боями. Планируем пригласить более титулованных спортсменов. Сейчас как раз ведём переговоры с представителями центральной России, чтобы привозить сюда кикбоксеров со звёздными фамилиями и продвигать на другие арены своих спортсменов», — сообщил Александр Бруско.

Следующий турнир в Хабаровске организаторы планируют провести в конце лета этого года. Больше фотографий с турнира смотрите в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в соцсети «ВКонтакте».