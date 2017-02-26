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Дальневосточник завоевал в Хабаровске пояс чемпиона СНГ по кикбоксингу

Дальневосточник завоевал в Хабаровске пояс чемпиона СНГ по кикбоксингу
Александр Гринчук победил Юрия Горбенко из Украины в титульном поединке турнира "Противостояние"
11 минут назад
Спорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевой столице впервые прошёл профессиональный турнир по кикбоксингу в разделе К-1 «Противостояние». В финальном титульном поединке представитель Амурской области Александр Гринчук взял верх над спортсменом из Украины Юрием Горбенко. По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу и пояс чемпиона СНГ дальневосточнику.


 

 

Александр Гринчук вёл по ходу встречи и даже в её завершение выглядел гораздо бодрее и выносливее соперника. Секунданты украинского спортсмена пытались взбодрить его, просили взорваться, психануть, а в конце и вовсе просили «включить мужика» и завершить поединок достойно. Однако сил у Юрия Горбенко не хватило, хотя он продержался на ногах до финального гонга.


 

 

«Юрий Горбенко — возвратной спортсмен, это сказалось на поединке. Сложилось впечатление, что ему не охота боксировать. Но он хороший боец. Победил дальневосточник, я думаю, что благодаря этому у зрителей появится дополнительный стимул пойти в зал, заниматься. Очень важно растить своих героев, на которых будут смотреть и равняться юные спортсмены», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» исполнительный директор Федерации кикбоксинга России Михаил Герасимов.  

 
 

Сам победитель признался, что не делал скидки на возраст соперника. По словам Александра Гринчука, подобные снисхождения пропадают, когда спортсмены выходят на ринг: не важны ни возраст, ни вес, ни уровень мастерства. К турниру спортсмен готовился больше двух месяцев. Тренировки проходили в Таиланде и в Благовещенске.

 

 

«Выполнил установку, которую и планировал. Не было задачи закончить поединок раньше или нокаутом. Нужно было драться все пять раундов, биться. Впереди ещё турниры с более серьёзными соперниками, поэтому выполнил все наставления тренера. Никогда не смотрю соперника заранее, какой бы тяжёлый он ни был. Интереснее проверить себя, свой профессионализм на ринге, когда выходишь и не знаешь, чего ожидать. Сегодняшний соперник хорошо держал любые удары», — отметил Александр Гринчук.


 

 
 

Спортсмен признался, что слышал громкую поддержку трибун, которые скандировали «Гриня-Гриня!», но внимание уделял лишь наставлениям тренера и секунданта.


 
 

Как писало агентство, первый профессиональный турнир по кикбоксингу в Хабаровске провела недавно созданная промоутерская компания Kickboxing PRO. В рамках соревнований прошли восемь поединков, два из которых были титульными. 

 
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