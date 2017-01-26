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"Медвешчаку" не покорились хоккеисты Дальнего Востока

"Медвешчаку" не покорились хоккеисты Дальнего Востока
Сначала "Адмирал", а за ним и "Амур" забросили в ворота хорватов по четыре шайбы
5 минут назад
Спорт | Дальний Восток
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Поражение в матче с хабаровской хоккейной командой «Амур» стало для хорватского «Медвешчака» вторым, которое игроки из Загреба потерпели на Дальнем Востоке. Как писало РИА «Восток-Медиа», в Хабаровск гости приехали после матча с владивостокским «Адмиралом». Встреча 24 января там завершилась поражением гостей со счётом 4:1. У «Медвешчака» практически не было времени на акклиматизацию и восстановление. Этим и воспользовались игроки «Амура», забросив в ворота соперника столько же шайб, сколько их приморские коллеги.


 

 

Открыть счёт в сегодняшней встрече мог нападающий «Амура» Олег Ли, оказавшийся на первой минуте перед беззащитным Сергеем Гайдученко, но тот успел среагировать на выпад, а затем ворота «отбили» его товарищи по команде. Правда, неудачу Ли через минуту нейтрализовал Ян Коларж — точным броском в дальнюю «девятку» — 1:0.


 

 

После этого соперники обменялись не особо выраженными атаками, а после и удалениями. У «тигров» за атаку на противника без шайбы лёд покинул Илья Горохов, а через минуту за опасную игру компанию ему составил нападающий «Медвешчака» Лессио Лукас. Хозяева «Платинум Арены», раньше восполнившие свой состав, попытались реализовать численное преимущество. В итоге у «Амура» на это было почти 4 минуты — опять же за опасную игру высоко поднятой клюшкой на скамейку штрафников уехал Томас Ларкин.


 

 

Хабаровчане создали несколько опасных моментов у ворот соперников, которые, правда, в голы не воплотились. «Медвешчак» уверенно выстоял в меньшинстве — это не случайно, учитывая, что хорватские хоккеисты являются в этом лидерами среди команд КХЛ. Дальше справился с численным неравенством и «Амур», игравший 2 минуты без Юрия Назарова, и «медведи» — без Александра Жиру.


 

 

В целом период оказался игрой на равных: с достойными контратаками и вязкой борьбой у борта. Однако голов хоккейные болельщики в нём так больше и не увидели. Наиболее жаркой выдались последние 5 минут. Соперники внезапно прибавили в атаке, и у «тигров» подряд было несколько упущенных шансов увеличить разрыв в счёте: сначала Томаш Зогорна запустил шайбу на несколько сантиметров выше ворот, затем Вячеслав Литовченко, получив её из-за ворот, отправил в щитки голкиперу, следом промахнулся Ли.


 

 

Перерыв пошёл хорватским хоккеистам на пользу — выйдя на второй период матча они буквально сразу сравняли счёт. Гости атаковали ворота Юхи Метсолы: первый раз «тигры» сумели отбиться, но наступление продолжилось, и Вячеслав Ушенин не смог на «пятаке» помешать Самсону Махбоду нанести точный удар — 1:1.


 

 

«Амур» постарался вновь вырвать преимущество в счёте, однако на пути к этому встал голкипер «Медвешчака»: то Олег Ли отправлял шайбу прямиком в Гайдученко, то раз за разом от клюшки Алексея Бывальцева она рикошетила об амуницию вратаря.


 

 

После середины второго периода «Медвешчак» предпринял очередную массированную атаку на ворота Юхи Метсолы, воспользовавшись удалением в стане противника, но «тигры» выстояли. После этого стало заметно, что у игроков из Загреба стали заканчиваться силы: они еле сдерживали натиск хабаровчан, создавая пробросами вбрасывание за вбрасыванием у своих ворот. Не помог даже тайм-аут, который взял для передышки Горди Дуайер.


 

 

Напротив, после этого «Амур» смог вырваться вперёд. В ходе очередной атаки хабаровчан обороняющийся Гайдученко один раз отбросил шайбу, вскоре она оказалась у ног Коларжа, тот сделал пас на Игоря Руденкова, которому оставалось «упаковать» её в пустые ворота — 2:1.  


 

 

Начало третьего периода прошло по схеме второго. После вбрасывания «Медвешчак» снова сравнял счёт. Махбод передал шайбу за себя Майку Глумаку, закрыв обзор Метсоле, шайба перелетела через хабаровского голкипера, ударившись о перекладину, и приземлилась в воротах. После этого от видимой усталости хорватских игроков не осталось и следа. «Амуру» ничего не оставалось, как прибавлять в нападении. Так, Зогорна ушёл один против троих, но Гайдученко парировал сильный бросок, а на добивании никого не оказалось, так как остальные игроки уехали на пересменку.

 

Удача улыбнулась хабаровчанам на 49-й минуте: молодой «тигр» Никита Камалов в атаке сделал бросок из зоны вбрасывания, сам же пошёл на добивание отскочившей от Гайдученко шайбы — 3:2. Несмотря на пропущенный год именно благодаря вратарю хорватской команды счёт в этом матче не был больше в пользу «Амура»: за встречу матча «тигры» сделали 45 бросков в створ.


 

 

Финальной точкой стала четвёртая шайба в воротах «Медвешчака». Она стала возможной после того, как за 2 минуты 17 секунд до конца матча на 2 минуты отправился на скамейку штрафников Горан Безина. На свой счёт гол записал Вячеслав Литовченко. Правда, арбитрам пришлось смотреть видеоповтор игрового отрезка — уж слишком плотно сгрудились «тигры» и медведи» у ворот Гайдученко. Наконец, они к радости хабаровских фанатов подтвердили взятие ворот — 4:2. Оставшееся время хорваты играли без вратаря, поменяв его на полевого игрока. Однако никому из соперников такое решение удачи не принесло.


 

 

Больше фото — в группе редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в ВК.

 
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