Житель Владивостока дорого заплатит за попытку "купить" чекиста

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-летнего жителя Владивостока, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «покушение на дачу взятки». Приморца разоблачил четсный сотрудник островного управления ФСБ, сообщил портал Astv.ru.

Суд установил, что незадолго до нового года, 3 декабря 2016-го, житель Владивостока попытался дать взятку – 30 000 долларов – сотруднику ФСБ на Сахалине. Таким образом, гражданин хотел склонить силовика «замять» уголовное дело «по факту контрабанды стратегических важных товаров». Сотрудник Федеральной службы безопасности от получения взятки отказался. Противоправные действия осуждённого зафиксировали и пресекли сотрудники службы безопасности областного ФСБ.

В судебном заседании приморец полностью признал свою вину. Суд назначил толстосуму наказание в виде штрафа в размере 2 500 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.