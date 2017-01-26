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Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане

Москвичи хотят провести гей-парады в Хабаровске и Биробиджане
ЛГБТ-активисты уже направили уведомления в муниципалитеты
16 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: pixabay.com; социальные сети

Житель Москвы Николай Алексеев, известный своим активным участием в ЛГБТ-движении, направил в мэрию Хабаровска и администрацию Биробиджана уведомления о проведении публичных мероприятий. Он собирается организовать в двух дальневосточных городах гей-парад и аналогичный митинг.

Цель обеих акций, как утверждает в документах Николай Алексеев, — поддержка «толерантного отношения и облюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России». В распоряжении редакции РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» оказались копии уведомлений, которые ЛГБТ-активист направил главам администрации Биробиджана и Хабаровска — Евгению Коростелёву и Александру Соколову.


 

«<…> цель публичного мероприятия — привлечение внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств, привлечение внимания общества и власти к существующей дискриминации лиц гомосексуальной ориентации, гомофобии (ненависти к сексуальным меньшинствам), трансфобии (ненависти к гендерным меньшинствам), фашизму и ксенофобии <…>», — озвучил Николай Алексеев в письме на имя Коростелёва (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В обращении, адресованном главе краевого центра, Алексеев сообщает о проведении публичного мероприятия в форме митинга.


 

«<…> уведомляем Мэра города Хабаровска о проведении публичного мероприятия — митинга в поддержку законодательного запрета дискриминации геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России», — говорится в документе.

Согласно данным, указанным в обоих документах, гей-парад в Биробиджане хотят провести 6 февраля с 13:00 до 15:00, а митинг в Хабаровске, где организатор ожидает увидеть около 300 человек, — 7 февраля с 17:00 до 18:00. Примечательно, что в обращении, адресованном главе администрации столицы Еврейской АО, Николай Алексеев трактует термин «гомофобия» как проявление ненависти к секс-меньшинствам, в то время как в профессиональной литературе это понятие обозначает страх человека перед собственной нестандартной ориентацией, который провоцирует неприязнь к проявлениям гомосексуальных наклонностей у окружающих людей.

Как стало известно агентству, накануне московскому ЛГБТ-активисту отказали в проведении аналогичного мероприятия в Амурской области. В документе за подписью первого заместителя мэра Благовещенска Владимира Константинова указано, что причина запрета — в нарушении Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».


 

Официальный отказ Николай Алексеев прокомментировал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», а также в своём аккаунте Instagram.

«Власти Благовещенска сделали Амурскую область 66-м субъектом РФ, запретившим шествие гей-парада и ЛГБТ-митинги. Основания все те же — ФЗ о запрете гей-пропаганды. Подаём в суд! Доведём до ЕСПЧ!», — озвучил москвич.

 
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