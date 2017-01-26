Дальневосточники соберутся на зимний ЛГБТ-фестиваль во Владивостоке

Его участники будут знакомиться, ходить на свидания и даже играть свадьбы

Во Владивостоке пройдёт второй зимний ЛГБТ-фестиваль «Сияние Востока». Представители сообщества со всего Дальнего Востока соберутся в приморской столице в феврале, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Фестивальные мероприятия продлятся три дня – с 17 по 19 февраля. Он, как и в прошлый раз, будет проходить на закрытой базе отдыха в пригороде (у берегов Японского моря – уточняют организаторы), место проведения организаторы озвучивают каждому участнику индивидуально. Сейчас в Сети проходит регистрация. Желающим необходимо заполнить анкету, указать возраст, гендер общения (мужской, женский, смешанный), степень открытости и наиболее интересные мероприятия.

В течение трёх дней участники будут веселиться, играть, знакомиться, ходить на свидания, участвовать в зимних битвах, различных тренингах и семинарах, смотреть кино и даже проводить свадебные церемонии.

«Помимо массы интересных мероприятий и развлечений, у вас будет уникальная возможность устроить настоящее бракосочетание с выдачей сертификата! Вы сможете устроить праздник себе и своему партнёру, отметить это событие в дружественном и тёплом кругу», - обещают организаторы.

В прошлом году «Восток-Медиа» писало о том, что в октябре в столице Приморья прошёл форум «Гендерное равенство». На нём общественное движение «Маяк» вместе с инициативными ЛГБТ-группами и феминистическими объединениями сформировали дальнейший план работы. В 2017 году организаторы планировали создать центры безопасности для женщин, подвергшихся насилию, и ЛГБТ-граждан, от которых отвернулись их семьи по всему Дальнему Востоку. В таких местах пострадавшие могли бы получать юридическую и психологическую помощь.

В начале декабря 2016 года вО Владивостоке официально начал работу ресурсный центр для ЛГБТ и женщин, пострадавших от насилия. Учреждение открыло свои двери накануне, в День борьбы со СПИДом.















