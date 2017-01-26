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Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество

Герман Зверев возглавил всероссийское рыбацкое сообщество
Дальневосточник выиграл "президентскую гонку" у экс-главы Росрыболовства
23 минуты назад
Экономика | Дальний Восток
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Фото: fishnews.ru

25 января состоялось внеочередное общее собрание Всероссийской рыбопромышленной ассоциации. Участники собрания избрали новым президентом этой влиятельной организации руководителя Ассоциации добытчиков минтая, члена Генерального совета «Единой России» Германа Зверева. Рыбопромышленники делали выбор между дальневосточником и бывшим руководителем Федерального агентства по рыболовству, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На основании решения совета Всероссийской рыбопромышленной ассоциации от 3 ноября 2016 года и в соответствии с пунктом 4.7 Устава объединения участники внеочередного общего собрания приняли решение о досрочном прекращении полномочий действующего президента ассоциации. При подготовке общего собрания делегаты внесли две кандидатуры на президентский пост – представителя дальневосточных рыбаков Германа Зверева и экс-руководителя Росрыболовства. Кандидатуру Андрея Крайнего ранее выдвигали ассоциированные члены из ООО «Союзокеан». В итоге, несмотря на наличие такого сильного конкурента, Зверев заручился консолидированной поддержкой совета Всероссийской рыбопромышленной ассоциации. Собственно, необходимость в выборах отпала ещё до процедуры голосования.

Дело в том, что в декабре 2016-го – январе 2017 года в региональных рыбацких объединениях, входящих в состав Всероссийской рыбопромышленной ассоциации, прошло обсуждение выдвинутых кандидатур. Все входящие в состав ассоциации объединения: Союз рыбопромышленников Севера, Союз рыбопромышленников Камчатки, Союз рыбопромышленников Карелии, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация рыбаков Сахалина, Росрыбакколхозсоюз, Ассоциация добытчиков краба, Ассоциация ярусного промысла и объединение рыбоводческих хозяйств «Росррыбхоз» – поддержали кандидатуру Германа Зверева.

В связи с тем, что кандидатура Андрея Крайнего не была поддержана ни одним из входящих в состав Всероссийской рыбопромышленной ассоциации рыбацких объединений, 25 января бывший руководитель Росрыболовства направил заявление о самоотводе.

В ходе состоявшегося голосования кандидатуру Германа Зверева поддержали 64 участника общего собрания при одном воздержавшемся. С 25 января 2017 года дальневосточник приступил к выполнению обязанностей президента Всероссийской рыбопромышленной ассоциации.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», 22 января Германа Зверева переизбрали в Генеральный совет «Единой России»

В состав Всероссийской рыбопромышленной ассоциации входит 69 предприятий, на которые приходится 85 % общероссийского вылова водных биологических ресурсов.

 
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