Хабаровский край и Приморье получат 625 миллионов на безопасные дороги

В 2017 году два дальневосточных субъекта — Хабаровский и Приморский края получат из федерального бюджета по 625 миллионов на безопасные дороги. Постановление о распределении 30 миллиардов рублей между 34 регионами подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован сегодня, 25 января, на сайте правительства России.

В списке регионов, которым выделили финансы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», оказались лишь два субъекта ДФО. Они, как и другие 13 краёв и областей, получили по самым скромным суммам.

«Ключевая цель — обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно-опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тысяч человек в каждом. Это тоже один из приоритетов, который был утверждён. Конкретный размер поддержки будет зависеть в том числе и от величины самого города. Конечно, учтём и потребности, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу», — отмечал Дмитрий Медведев на первом заседании правительства России в новом году.

В конце 2016 года Хабаровскому краю по распоряжению российского правительства дополнительно направили 58,8 миллиона рублей.Как писало РИА «Восток-Медиа», деньги выделили на совершенствование дорожной сети региона, включая строительство и ремонт особо значимых мостов и путепроводов. Размер транша рассчитан исходя из количества грузовиков массой больше 12 тонн, зарегистрированных в системе «Платон». Трансфер позволит краю компенсировать выпадающие доходы в связи с вычетом по транспортному налогу.