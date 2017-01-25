Лучшие экипажи ВВО отобрали для "Танкового биатлона"

Экипажи танков Т-72Б, Т-72Б3 мотострелковых и танковых соединений Восточного военного округа прошли отборочный тур для участия в «Танковом биатлоне». Конкурсантам нужно было преодолеть сложную полосу препятствий.

В отборе участвовали больше тысячи экипажей, но во второй этап конкурса, который пройдёт на общевойсковых армейских полигонах округа в феврале, прошли лишь 50. Военнослужащие соревновались в вождении боевых машин и стрельбе из штатного вооружения танка. Для этого на полигонах ВВО оборудовали больше десяти трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост, ров.

По информации «Интерфакса», в состязания включали сложные элементы, в том числе фланговую стрельбу и стрельбу по мишеням, появляющимся в минимальные интервалы времени. Отбор провели в мотострелковых и танковых соединениях, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской и Амурской областях.

Окружной этап «Танкового биатлона» пройдёт в марте на одном из полигонов ВВО на Дальнем Востоке. Его победители представят округ на всероссийском этапе армейского конкурса.

В прошлом году военнослужащие ВВО показали высокие результаты на разных этапах состязаний. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», команды округа стали победителями в четырёх конкурсах: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Ключи от неба», «Инженерная формула», завоевали девять вторых и шесть третьих мест, принеся Восточному военному округу победу в общем зачёте. Позже 56 военнослужащих ВВО представляли сборную России в десяти международных конкурсах, в семи из них стали золотыми, а в двух — серебряными призёрами.