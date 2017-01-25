Лучшие экипажи ВВО отобрали для "Танкового биатлона"

Сегодня среда, 25 января 2017 года, 14:34
Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты
Протесты на Бестужева могли спровоцировать краевые депутаты
В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
В кабинете главного полицейского следователя Приморья проходит обыск
Хабаровскую акцию "Блокадный хлеб" петербуржцы назвали фарсом
Хабаровскую акцию "Блокадный хлеб" петербуржцы назвали фарсом
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины
В Хабаровске на сотрудника ИП Вонти завели дело за удар женщины
Регионы:


Популярное
вчера, 16:21
В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 19:00
Начальника хабаровской полиции уволили из-за подчинённого-взяточника
вчера, 16:01
Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
вчера, 15:44
Приморских чиновников обязали решить "кладбищенский" вопрос
вчера, 15:33
Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак
сегодня, 11:43
Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
сегодня, 09:09
Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
сегодня, 10:46
В Приморье увеличили компенсации по ипотеке
вчера, 18:53
В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
вчера, 16:50
В Хабаровске задержали подозреваемого в убийстве четырёх родственниц

Обсуждаемое
вчера, 15:33
8

Зоозащитники Владивостока просят помощи в спасении собак
сегодня, 10:06
5

Жительница Приморья незаконно прописала почти 10 000 иностранцев
вчера, 15:04
4

Депутаты думы Владивостока приняли участие в съезде "Единой России"
вчера, 17:55
3

В Хабаровске депутаты уличили администрацию города в обмане
сегодня, 09:09
3

Песков прокомментировал размещение ядерных ракет рядом с Приморьем
сегодня, 11:43
3

Во Владивостоке существенно дорожает аренда жилья
вчера, 16:01
2

Полиция ищет владивостокца, не поделившего дорогу со второклассницей
вчера, 16:21
2

В 800 километрах от Владивостока разместили китайские ядерные ракеты
вчера, 18:53
2

В Приморье задержали рекордную партию браконьерской добычи
вчера, 17:48
2

Находкинские общественники помогли семье украинских беженцев
Народный топ новостей

Гость
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем 17.01.2017
Александр Рушкин: сфера ЖКХ на объектах Минобороны будет под контролем
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым 15.01.2017
Пётр Решетников: минувший год выдался напряжённым

Актуально
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной" 16.01.2017
В Приморье прибыла первая партия консервов с рыбокомбината "Островной"
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 619



Система Orphus

Лучшие экипажи ВВО отобрали для "Танкового биатлона"

Лучшие экипажи ВВО отобрали для "Танкового биатлона"
Из тысячи участников в следующий этап прошли лишь 50
полчаса назад
Общество | Дальний Восток
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Экипажи танков Т-72Б, Т-72Б3 мотострелковых и танковых соединений Восточного военного округа прошли отборочный тур для участия в «Танковом биатлоне». Конкурсантам нужно было преодолеть сложную полосу препятствий.

В отборе участвовали больше тысячи экипажей, но во второй этап конкурса, который пройдёт на общевойсковых армейских полигонах округа в феврале, прошли лишь 50. Военнослужащие соревновались в вождении боевых машин и стрельбе из штатного вооружения танка. Для этого на полигонах ВВО оборудовали больше десяти трасс с препятствиями, включающими змейку, косогор, эскарп, колейный мост, ров.

По информации «Интерфакса», в состязания включали сложные элементы, в том числе фланговую стрельбу и стрельбу по мишеням, появляющимся в минимальные интервалы времени. Отбор провели в мотострелковых и танковых соединениях, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Сахалинской и Амурской областях.

Окружной этап «Танкового биатлона» пройдёт в марте на одном из полигонов ВВО на Дальнем Востоке. Его победители представят округ на всероссийском этапе армейского конкурса.

В прошлом году военнослужащие ВВО показали высокие результаты на разных этапах состязаний. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», команды округа стали победителями в четырёх конкурсах: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Ключи от неба», «Инженерная формула», завоевали девять вторых и шесть третьих мест, принеся Восточному военному округу победу в общем зачёте. Позже 56 военнослужащих ВВО представляли сборную России в десяти международных конкурсах, в семи из них стали золотыми, а в двух — серебряными призёрами.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru