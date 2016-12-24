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Информация о смерти Серёги Питерского не подтвердилась

Информация о смерти Серёги Питерского не подтвердилась
Теперь бродяга хочет попасть на "Первый канал" к Андрею Малахову
вчера, 16:50
Общество | Дальний Восток
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Фото: ok.ru/seregapite

Сторонники Серёги Питерского опровергли информацию о смерти путешественника. На протяжении нескольких дней в Сети распространяют информацию о том, что Щеулин якобы умер от обморожения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Данные о том, что Сергей Щеулин найден мёртвым в Тернейском районе, распространяются в популярных автомобильных сообществах. Неизвестные утверждали, что Питерский сидел замёрзший с открытыми глазами на пне. Это сообщение не на шутку встревожило местных жителей, уже более полугода следящих за путешествием парня из Санкт-Петербурга.

Однако на его страничке в «Одноклассниках» утверждается обратное -  «Только что поступила свежая информация о Серёге. Жив, здоров. Вернулся от дорожников на ЛЗУ-1 (Самаргинском лесозаготовительном участке-1). Точное место -  верховье реки Дагды».

После того, как в интернет-сообществах началось бурное обсуждение возможной смерти бродяги, в Сети наконец появились свежие снимки парня, сделанные с хабаровскими дорожниками: «С Серёгой всё хорошо».

Так, некая Татьяна Рыжова, работающая на вахте, написала, что Питерский здоров и не слаб, правда, ест стоя из-за болей в спине. Своих планов путешественник не меняет, однако теперь ещё хочет попасть на «Первый канал» к Андрею Малахову.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что путешественник Серёга Питерский дошёл до вахты лесорубов на границе Хабаровского и Приморских краёв. Сейчас он находится на Самаргинском лесозаготовительном участке-1 и охраняет огонь в печке.

Щеулин вышел из Петербурга полтора года назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать край. Всю осень путешественник провёл на севере Приморья — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр. Впрочем, сам парень считает, что жить ему осталось и так мало: он объявил, что умрёт 2 января 2017 года. В середине ноября Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района.

В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Об этом намерении он говорил раньше и собирается сдержать слово.


 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • Тернейский  (вчера, 18:08 )

    Серега народный пацан!

  • олений пенис  (вчера, 20:05 )

    Черпаченко предусмотрительно спрятали под стол. . . Только не пей боярышник, Серёга. Ну хотя бы до второго. . . .



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