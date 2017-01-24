В Хабаровске меряются силами юные пловцы Сибири и Дальнего Востока

В хабаровском бассейне «Наутилус» сегодня, 24 января, юные пловцы выявляли сильнейшего в вольном стиле, брассе и баттерфляе. Составить конкуренцию местным спортсменам приехали соперники из Бурятии, Забайкалья, Сахалина, Приморья, Якутии, Иркутской и Амурской областей. На водные дорожки вышли мальчики и девочки 2006-2008 годов рождения. Также они соревновались в эстафете и плавании на спине.













«Всероссийский турнир «Амурские тигрята» проходит в четвёртый раз — и это единственный на Дальнем Востоке турнир, который имеет такой статус. Мы постоянно работаем над его развитием, чтобы турнир стал максимально известным. Соревнования хорошо проходят, и все сильнейшие спортсмены Дальнего Востока этого возраста приезжают на них, поскольку рейтинг у турнира очень высокий», — поделился на пресс-конференции президент федерации плавания Хабаровского края, член президиума Всероссийской федерации плавания Сергей Донских.













Агентство ранее писало о том, что почётным гостем «Амурских тигрят» стал призёр Олимпийских игр в Рио Евгений Рылов. В Хабаровске он также обсуждает предложение выступать в будущем за этот регион.













По итогам первого дня состязаний основными соперниками стали воспитанники школ плавания Иркутской области и Хабаровска. Впереди у пловцов ещё два дня соревнований, после чего сильнейшим организаторы вручат медали.













Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году пловцы из дальневосточной столицы стали обладателями большинства золотых наград. Ещё по одной медали высшей пробы на соревнованиях завоевали спортсмены из краевой детско-юношеской спортивной школы и филиала ЦСКА.