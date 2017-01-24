Караван с участием ледокола из Приморья остаётся на зимовку в Арктике

Ледоколы «Адмирал Макаров» (порт приписки – Владивосток), «Капитан Драницын», сухогрузы «Иоганн Махмасталь» и «Синегорск» останутся на зимовку в Восточно-Сибирском море. Караван по-прежнему не может двигаться дальше из-за напряжённой ледовой обстановки в данном районе Севморпути. Об этом сегодня сообщило агентство ПроЧукотку.ру со ссылкой на пресс-службу компании «Росморпорт».

«Суда остаются на зимовку по причинам очень тяжелых суровых ледовых условий», — проинформировали в пресс-службе оператора ледокольного флота. По словам специалистов МЧС, на сегодня суда обеспечены необходимым запасом провизии и топлива. Капитаны ледоколов и сухогрузов на постоянной связи с большой землёй – то есть с Чукоткой. Как только погода улучшится, вертолет Ми-8 вновь приступит к разведке ледовой обстановки.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», караван оказался в ледовой блокаде в районе Певека с середины января. Все четыре судна, включая бывший ледокол ДВМП «Адмирал Макаров», участвуют в операции по доставке грузов для строительства пирса единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». Судовладельцы рискнули эксплуатировать суда в январе – обычно северная навигация закрывается в ноябре.



